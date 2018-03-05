Тезисы для заявления патриарха Кирилла писали в Институте Затулина?

Российский патриарх Кирилл выступил глашатаем информационной операции России в Болгарии. 140-летие освобождение Болгарии используют, как площадку идеологической войны против Украины.

Россия активизирует информационные операции против соседних стран, используя в качестве повода знаменательные исторические даты. Так Кремль не впервые засылает свой религиозный десант во главе с патриархом московским Кириллом (Владимиром Гундяевым) на Балканы – это точка сборки для геополитических интересов Российской Федерации, сообщает «InformNapalm».

3 мая 2018 в Болгарии отмечали 140 годовщину освобождения Болгарии от Османской империи. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обратился со словами благодарности ко всем народам, которые помогали Болгарии 140 лет назад. В частности письма со словами благодарности за освобождение Болгарии во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов были направлены правительствам Польши, Румынии, Черногории, Молдовы, Финляндии, Украины. В благодарность нациям, представители которых 140 лет назад погибли за свободу Болгарии. По случаю праздника состоялся парад, на котором президент Болгарии Румен Радева так же традиционно выразил благодарность всем народам, боровшимся с Османской империей.

Нейтральное, по своему содержанию, дипломатическое выступление президента Болгарии был использовано московским патриархом Кириллом (Гундяевым) для развития информационной операции. Он раскритиковал выступление болгарского президента, подчеркнув, что Болгария должна благодарить только России. Это заявление подхватили и растиражировали российские СМИ.

Кроме того, Гундяев использовал площадку болгарского телевидения для лоббирования интересов Москвы, не забыв и тему войны в Украине.

Он повторил тезисы российской пропаганды о «гражданской войне на Донбассе». Посольство Украины в Болгарии сразу отреагировало на эти упреки открытым сообщением.

Но анализируя провокационные выступления российского патриарха в Болгарии стоит обратить внимание на сопутствующий информационный фон, который ему обеспечили работники российского «Института стран СНГ». Эту организацию возглавляет депутат Государственной думы РФ Константин Затулин. Именно его и помощников неоднократно уличали, как активных «менеджеров» гибридной войны России против Украины и других стран Европы.

Например, 2 марта, заведующий отделом по взаимодействию РПЦ с институтом стран СНГ Кирилл Фролов (переписка которого под кодовым названием FrolovLeaks была обнародована на страницах InformNapalm) дал очень пафосное интервью для канала «News Front», в котором заявил: «Визит Патриарха в Болгарию сдвинет горы и изменит ход истории «.

И слова Кирилла Фролова стоит воспринимать буквально, потому что это тезисы из темников, которые разрабатывались им и его коллегами по «Института стран СНГ» для спецоперации в Болгарии. То есть главной задачей Гундяева было менять и искажать исторические факты.

Патриарх Кирилл (Гундяев) действительно выполнил план Кремля по «изменению истории», выступив с тезисами, которые противоречат действительным историческим фактам. Вероятно, скандал, который он сознательно устроил в Болгарии, имеет намерение скрыть другие исторические аспекты войны, поднимаемые нынешними болгарскими историками.

Например, болгарский исследователь Никола Григоров в интервью изданию Faktor.bg, отметил, что целью исторических спекуляций Москвы является создание ложных представлений вроде болгары должны быть всю жизнь благодарны России, хотя настоящей целью руководства Российской империи была именно оккупация Болгарии.

«InformNapalm»