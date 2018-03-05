В прошлом году в России выявлено более 400 шпионов, – Путин

Выступая на коллегии ФСБ нацлидер России особо подчеркнул «рост активности зарубежных спецслужб». Путин призвал российские спецслужбы и дальше пресекать доступ иностранных разведок к «российским сведениям» в экономике, политике, технологиях.

В 2017 году в России была пресечена незаконная деятельность 72 кадровых сотрудников иностранных спецслужб и 397 агентов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщают в пресс-службе Кремля.

«Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб», – сказал Путин.

«Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера», – подчеркнул он, призывая свои спецслужбы «не терять бдительности».

Как известно, в России регулярно задерживают граждан Украины по обвинению в шпионаже. Всего в российских СИЗО и тюрьмах содержится более 5 тыс. украинцев, в том числе и обвиняемых в шпионаже в пользу Украины.

«Гуляй Поле»