В МИД Украины рассказали сколько Россия тратит в год на Донбасс

По оценке внешнеполитического ведомства Украины расходы России на поддержание своих криминально-террористических оккупационных анклавов в ОРДЛО обходятся бюджету, как минимум в два раза дороже военной компании в Сирии.

Ежегодно Россия тратит 4-5% своего бюджета на сепаратистские территории Украины, Грузии и Молдовы. Об этом сообщил член общественного совета при МИД Украины Михаил Пашков, передает «УНН».

«Если говорить о ситуации внутри России, то я бы отметил в первую очередь массовое укрепление среднего класса в погонах. Российская армия насчитывает 1,9 млн человек, Министерство внутренних дел – 1 млн человек, 600 тыс. – МЧС и Минюст, плюс 400 тыс. – Росгвардия. Это не считая ФСБ, Службы внешней разведки и так далее», – отметил он.

Пашков подчеркнул, что общее количество превышает 14 млн человек – примерно столько, сколько было военных в СССР.

«По данным нашего СНБО и немецких источников, Россия тратит на кампанию в Донбассе от 2 до 6 млрд долларов ежегодно – имеется в виду социальная и военная сфера», – отметил эксперт.

По словам эксперта, в то же время на Сирию идет примерно $1 млрд., Кроме того, расходы идут на Приднестровье, Осетию, Абхазию и, конечно, Крым, который стоит России примерно $1,5 млрд ежегодно.

«Это суммарно получается около 4-5% бюджета», – сказал он.

В тоже время, как сообщало «Гуляй Поле», у Украины есть инструмент воздействия на «Газпром» за недавний демарш с разрывом газовых контрактов, который является одним из главных плательщиков в российский бюджет. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«УНН»