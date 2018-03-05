Отношение россиян к Украине красноречивей всего показывают поисковые запросы в Интернете.

Выпадающий список с подсказками вариантов наиболее популярных поисковых запросов с сети Интернет наглядно характеризует отношение населения России к соседней Украине.

По мнению россиян Украина должна «быть уничтожена», «распродать земли ради возврата кредитов МВФ» и «ратифицировать минские соглашения». Такой список основных поисковых запросов россиян на каналах YouTube, так же в списке популярных поисковых запросов значатся «Украина должна стать Израилем» и «сколько должна Украина». Такое наблюдение сделал собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, написавший об этом на своей странице Facebook.

«Когда запросы россиян в YouTube говорят сами за себя», – комментирует но свой пост.

«Гуляй Поле» со своей стороны проверило как выглядят запросы в поисковой машине самого Google. Картина складывается аналогичная, так же присутствует желание уничтожить соседнюю страну, интерес к долгам Украины, в том числе и перед МВФ и даже – Россией.

«Гуляй Поле» напоминает, что данные социологических опросов на конец 2017 года ярко демонстрировали основные надежды, чаяния и самоощущение, как украинцев, особенно молодежи, так и российских граждан. В целом, популярные поисковые запросы очень хорошо иллюстрируют эту социологическую картину.

«Гуляй Поле»