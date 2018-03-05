В России снова заговорили об отключении от интернета

На сегодняшний день Российская Федерация технически готова к отключению от мирового интернета, хотя процесс не будет безболезненным.

Об этом заявил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью программе «Поздняков», опубликованном на сайте телеканала НТВ.

«Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Есть хорошее утверждение, что любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои», — сказал он.

По словам Клименко, в случае отключения России от мирового интернета может возникнуть ряд проблем.

«Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет. Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний…», — сказал он.

Клименко уточнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента специально для чиновников.

«Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким «китайским файрволом». То, чем всех нас пугают. Но пока все живы», — подытожил он.

НТВ