От украинских властей потребовали отчитаться о расследовании убийства Шеремета

Президента Петра Порошенко, Верховную Раду, СБУ, ГПУ и МВД призывают прекратить давление на журналистов и публично отчитаться о расследовании убийства Павла Шеремета. Об этом говорится в резолюции, принятой участниками публичной дискуссии «Угрозы свободе слова в Украине», проведенной Национальным союзом журналистов Украины и Международной федерацией журналистов, сообщает Украинская правда.

Участники публичной дискуссии констатировали, что в Украине растет количество угроз в адрес медиа, что является тенденцией к сворачиванию свободы слова.

«От президента Порошенко требуем выполнить обещание, данное в День журналиста 6 июня 2017 года, по организации публичного отчета о расследовании убийства Павла Шеремета», — подчеркивается в сообщении.

От спикера ВР Андрея Парубия — поставить в повестку дня постановление о проведении парламентских слушаний относительно угроз свободе слова и безопасности журналистов и провести их, а также ввести должность Уполномоченного ВР по вопросам свободы слова и безопасности журналистов с широкими полномочиями контроля за следствием.

От Генпрокуратуры и МВД требуют назначить в руководстве ведомств лиц, ответственных за надзор за расследованием преступлений против журналистов и публиковать ежеквартальные отчеты о ходе расследования.

От судебной ветви власти — обеспечить открытость судов по рассмотрению преступлений против журналистов и ввести отдельный учет соответствующей категории дел и ежеквартальную публикацию отчетов по рассмотрению этих дел.

От Высшего совета правосудия требуют отчитываться о привлечении к ответственности судей за нарушение прав журналистов в судебном процессе.

«Требуем прекратить давление на журналистов и медиа. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ, Государственная фискальная служба, Генпрокуратура не должны быть инструментами силового воздействия власти», — говорится в сообщении.

Украинская правда