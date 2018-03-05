Климкин рассказал, как Украина накажет «Газпром»

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что у Киева есть инструменты для воздействия на «Газпром» относительно исполнения российским монополистом решения Стокгольмского арбитража.

По его словам, он уже дал поручение найти активы «Газпрома» в Европе, передает Укринформ.

«Не забывайте, у нас есть Нью-Йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража. Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды. Пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручение смотреть на активы «Газпрома» по всей Европе. Они там аккуратно всё считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система», — заявил Климкин.

Как стало известно 5 марта, «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» компенсировать ему переплату в 34% за газ, который Украина вынуждена была в марте экстренно закупать в Европе.

Напомним, «Газпром» принял решение с 1 марта прекратить поставки «Нафтогазу». 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя «Газпрома» Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину. 3 марта «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения контрактов с «Нафтогазом».

Ранее, 28 февраля, «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к «Газпрому», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом в «Газпроме» заявили о несогласии с аргументацией Стокгольмского арбитража.

Укринформ