В Одессе подводят итоге сотрудничества Украины с НАТО

В Одессе началось заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Предметом обсуждения стали актуальные проблемы сотрудничества между Украиной и НАТО, оценки выполнения Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году, развитие Вооруженных сил Украины и наращивание российского военного потенциала в Черном море, сообщает корреспондент Укринформа.

В заседании принимают участие первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, член Парламентской ассамблеи НАТО, канадский сенатор Рейнелл Андрейчук, члены правительства Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и Владимир Черныш.

Сопредседатели Межпарламентского совета Геращенко и Андрейчук, а также вице-премьер Климпуш-Цинцадзе уже выступили на заседании.

«Заседание Межпарламентского совета происходит в трагические дни четвертой годовщины агрессии, совершенной Россией против Украины. Мартовские события, связанные с нарушением Россией поставок газа в страны ЕС, свидетельствуют о том, что Россия остается центром опасности на европейском континенте. Поэтому являются актуальными задачи укрепления обороноспособности Украины и единства действий участников НАТО. Члены парламента приняли в последнее время ряд законодательных актов, укрепляющих фундамент ВСУ и других силовых структур», — отметила Геращенко.

По словам Климпуш-Цинцадзе, в рамках выполнения Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО в 2017 году реализовано 307 важных мероприятий, которые служат укреплению оборонного сотрудничества.

В программе мероприятий Межпарламентского совета Украина-НАТО — посещение участниками заседания одной из военно-морских баз ВСУ, где они осмотрят ее инфраструктуру, пообщаются с командованием и корабельным составом, посетят флагман ВМС ВСУ — фрегат «Гетман Сагайдачный».

Кроме того, участники Межпарламентского совета Украина-НАТО проведут встречи со студентами и преподавателями Одесского национального университета имени Ильи Мечникова и представителями неправительственных организаций.

«Укринформ»