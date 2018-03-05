Мюллер запросил у Трампа всю переписку с 2015 года

Спецпрокурор по России Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в президентскую кампанию в США в 2016 году, запросил у президента страны Дональда Трампа и его советников письма и документы с 2015 года.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на копию запроса.

«Следователям нужны электронные письма, текстовые сообщения, рабочие отчеты, телефонные журналы и другие документы с 1 ноября 2015 года, когда Трамп начал свою предвыборную кампанию», — сказано в сообщении. К этому времени Трамп вел свою избирательную кампанию уже 4,5 месяца.

Как отмечает телеканал, запрос о предоставлении информации касается не только президента, но и девяти бывших и нынешних сотрудников его администрации. Среди них экс-советник Стив Бэннон, бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт, адвокат Майкл Коэн, деловой партнер и участник кампании Рик Гейтс, объявившая об уходе в отставку директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в избирательную кампанию в США, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах. Назначенный в мае 2017 года специальный прокурор Роберт Мюллер, а также несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, не вступали ли члены избирательного штаба Трампа в сговор с представителями Кремля.

NBC News