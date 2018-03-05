В Украине резко сократились запасы газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) за минувшую неделю, с 24 февраля по 3 марта, сократились на 7,5% или на 783 млн куб. м., до 9,64 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины – ПАО «Укртрансгаз».

По состоянию на 24 февраля объем природного газа в украинских ПХГ составлял 10,43 млрд куб. м.

По данным компании, 3 марта из хранилищ было отобрано 112,62 млн куб. м газа.

В 2017 году Украина закончила зиму с запасами газа в хранилищах в объеме более 8 млрд куб. м.

Как сообщало «Гуляй Поле», ранее российский «Газпром» отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки природного газа в Украину, сославшись на то, что стороны не подписали дополнительное соглашение к действующему контракту на поставку топлива, которое российская сторона считает обязательным в таких случаях.

«Апостроф»