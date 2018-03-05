Диссертацию «Путина» писал не он

В России очередной скандал, связанный с образованием президента Владимира Путина. Дочь ректора Горного университета Санкт-Петербурга Владимира Литвиненко заявила, что ее отец лично написал для Путина диссертацию.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила дочь ректора Ольга Литвиненко.

Литвиненко был научным руководителем Путина. Кроме того, по словам его дочери, у них с будущим президентом РФ был совместный бизнес.

«А Путину он писал лично эту диссертацию… То есть все это написал исключительно мой отец. И вот как это делалось: брались различные книги, какой-то абзац нравился, значит мы кладем эту страничку на ксерокс, потом он вырезал то, что ему понравилось, наклеивал на листы формата А4, добавлял свой комментарий и дальше шел какой-нибудь другой абзац,» – говорит Ольга Литвиненко.

Напомним, что это уже не первый случай, когда высокопоставленных россиян ловят на плагиате. Так, участники проекта «Диссернет» уличили в плагиате спикера Госдумы Сергея Нарышкина, обнаружив в его кандидатской диссертации некорректные заимствования.

«Радио Свобода»