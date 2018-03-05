Почему проиграл Газпром и что будет дальше

Проигрыш в арбитраже Газпрома Нафтогазу был ожидаем:

1.завышенные гонорары наемных многочисленных юристов, за что Миллер получил от Президента нагоняй

2.политизированность суда с учётом многолетней газовой войны

3.обострение торговой войны между США и ЕС (чёрная металлургия, цветная металлургия-энергоёмкое производство)

4.сильная позиция Нафтогаза с учётом коррупционной составляющей контракта (вспомним срок Тимошенко и отсутствие реабилитации)

5.давление на арбитраж через «силовых» юристов (в званиях офицеров спецслужб) 6.попытки третьих лиц привлечь лоббистов в пользу Газпрома, которые успеха не дали 7.»европеизация» топ менеджмента Газпрома и членов их семей, наличие частных евро активов у газовых менеджеров из России Все это в целом сформировало тот базис, на который, как на матрицу легло это решение.

Дальнейший сюжет ещё более непредсказуем:

1.аппаратная война внутри РФ за место Миллера в Газпроме 2.призыв новых юристов на апелляцию (тоже дорогие, но оправданно)

3.потребность в представителе Газпрома, лояльного западной элите (такого нет и скорее всего договариваться придется Новаку)

4.Поствыборный период

5.Майские перестановки Брюссель попробует договориться с Москвой напрямую ,без посредников, быстро и на среднесрочную перспективу. Тут-то и подоспел Волкер с дезактивацией народных республик и Джавелины, как острый аргумент под ребро.

Незыгарь