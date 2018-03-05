Приоритет – Украина. Индия отказывается от российского оружия

Индия постепенно отказывается от российского вооружения в пользу американского, европейского, а также украинского. Россия же, неспособная провести импортозамещение, поставляет на важнейший для неё рынок технически устаревшее, да ещё и некачественное вооружение – от самолётов до подводных лодок. При этом русские даже за ремонт платить не хотят.

На индийском рынке постепенно укрепляют свои позиции и украинские предприятия, забирая таким образом у российских компаний определенные сегменты. Это, конечно же, раздражает Кремль, который пытается при помощи международных и некоторых украинских СМИ провести кампании по дискредитации нашей страны. Москве важно ударить по репутации украинского ВПК и если не забрать утерянные контракты, то хотя бы не пустить туда украинцев.

Российское оружие списывают в утиль

Россия продолжает терять позиции на мировых рынках вооружения, и всё это происходит по ряду причин.

Во-первых, санкции, что были наложены Западом, создали серьёзные проблемы для российского ВПК, который ну не может конструировать современное оружие, не используя при этом импортные высокотехнологические комплектующие.

Во-вторых, пресловутая концепция импортозамещения вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина приказала долго жить – и причина здесь не только в технической отсталости России, но и в тотальной коррупции, что пронизала российскую оборонку. Кремль уже даже на тепловизорах пытается украсть, — пишут расследователи «Новой газеты».

К этому стоит также добавить неспособность РФ возместить украинскую оборонную продукцию: и это касается и судопроизводства, и авиастроения, и ракетостроения, а также многих других сегментов.

Кстати, сама Украина успешно справилась со всеми вызовам на этом направлении. Так, Индонезия и Польша приобрели управляемые ракеты и авиационные ракетные установки; более того, индонезийцы купили БТР-4 и дальше заинтересованы в развитии сотрудничества на этом направлении. Таиланд продолжает получать отечественные танки «Оплот», кроме того украинские предприятия поставили этой азиатской стране свыше 30 единиц новых БТР-3 различных модификаций. Также не следует забывать о поставке 108 модернизированных БРДМ-2 Объединенным Арабским Эмиратам и о перспективе продажи Бангладеш 680 бронемашин «КОЗАК-2М».

Кремль не может пережить того, что Украина не просто открывает для себя новые рынки вооружения, но и смещает оттуда российского производителя. Поэтому Москва и организовывает информационные атаки против наших оборонных предприятий: дабы ударить по репутации отечественного производителя. И примеров такой деятельности предостаточно – от Турции до Индии.

Как раз о последней мы сейчас более детально и поговорим, так как Россия начала стремительно терять свои позиции на самом важном для неё рынке вооружений — индийском, причём проигрывает она там абсолютно всем – и мировым гигантам, таким, как США, и таким игрокам – сродни Украины.

Холодный душ для Кремля

После прихода к власти индийский премьер Нарендра Моди выдвинул новую концепцию, которая очень просто называлась – «Делай в Индии!». «Я говорю миру: делайте в Индии! Продавайте где угодно, но производите здесь! У нас есть для этого и мастерство, и талант!», — агитировал глава индийского правительства.

Задачи, которые перед собой ставил Моди, были предельно простыми: диверсифицировать оружейные поставки, большую часть которых осуществляла Россия, заполучить технологии, чтобы затем продавать более дешёвые аналоги на мировых рынках, выйдя на уровень продаж в 3 млрд. долларов ежегодно, а самое главное – усилить свою систему безопасности.

По этой причине Моди открыл внутренний рынок для американцев, французов, израильтян – в общем, для российских конкурентов. И вот здесь для Москвы и начались проблемы.

Российские оборонные предприятия стали проигрывать тендер за тендером. Так, индусы предпочли американские штурмовые вертолёты AH-64E «Apache» российским Ми-28. Очередной провал — проигрыш в конкурсе на поставку тяжёлых транспортных вертолётов: Ми-26 уступил американскому CH-47F «Chinook». Известно, что американские противолодочные самолеты P-8 потеснили российские Ту-142, а транспортный самолет Ил-476 проиграл американскому воздушному судну C-17 Globemaster.

Вообще российские самолёты неконкурентоспособны, и этому можно найти массу подтверждений. Давайте вспомним, как во время оглашения конкурса на истребитель четвёртого поколения индусы просто взяли и вычеркнули из шорт-листа российский МиГ-35. Причин было несколько: во-первых, на самолёте была авионика и силовая установка из прошлого века, а во-вторых, судно не только не было принято на вооружение, но даже не производилось малыми сериями. Иными словами, русские попытались продать технологии не серийной машины, а обыкновенного прототипа.

Конкурс выиграли французы, договорившись поставить 36 истребителей «Рафаль» за девять миллиардов долларов; при этом Нью-Дели не требовала от Парижа разрешение на лицензионное производство.

Схожая ситуация и с самолётами пятого поколения. Сейчас индийское правительство недвусмысленно намекает Москве, что не видит перспектив в проекте такого истребителя «Fifth-Generation Fighter Aircraft» (FGFA), создаваемого совместно с РФ на базе Су-57.

После запуска этого проекта прошло уже десять лет, но финальный контракт на конструкцию самолёта так и не подписан: сначала индусы жаловались на слабые двигатели, потом предъявили претензии к радару истребителя и его системе скрытности.

Сейчас Нью-Дели задумывается над приобретением американских F-35. Потребность ВВС Индии при этом может составить 126 истребителей в различных модификациях.

Отметим, что в апреле 2017 года F-35 практически всухую разгромил на учениях «Atlantic Trident» лучшие истребители четвертого поколения. Их летчики даже не успели понять, что с ними произошло. К 2020 году цена на них может составить 80 млн. долларов – что приемлемо для индусов.

Русским же ничего не остаётся, кроме как предложить создать Су-35 пятого поколения для нужд Индии, модернизация которого обойдётся дешевле общего проекта по Су-57.

Вот и глава российского «Ростеха» Сергей Чемезов уже заявил: «Мы проводим переговоры и подписали протокол о намерениях на Су-35. Теперь мы разрабатываем идеи для этого контракта и работаем над созданием производственной базы для самолета пятого поколения».

Проблема заключается в том, что стандартная конструкция Су-35 соответствует характеристикам истребителя пятого поколения, за исключением того, что он не обладает свойствами малозаметности. Вариант Су-35 пятого поколения, вероятно, будет не более чем модификацией этого истребителя поколения «4++», правда, с характеристиками малозаметности.

В общем, Кремль пытается в очередной раз обмануть индусов, да и не впервой. И об этом мы обязательно скажем, а пока лишь отметим, что индусы, конечно же, с радостью купят американский новейший истребитель и, вероятно, даже не попросят продать им технологии.

Кремль же если и выиграет где-то, так лишь за счёт продажи тех самых технологий – сиречь, сдачи своих национальных интересов.

Это уже происходит с «BrahMos» — российско-индийской крылатой сверхзвуковой ракетой, созданной на базе российской противокорабельной ракеты «Оникс».

На днях Индия вышла на международную арену с новостью о НИОКР (Научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам) по этой ракете. Это значит лишь одно: Москва готова отдать технологии по её созданию и помогать в последующем совершенствовании.

На самом деле этот путь приведёт лишь к тому, что Россия спустя лет пять-десять не просто потеряет крупного покупателя в лице Индии, но и создаст себе конкурента.

При этом доля российского оружия на индийском рынке безудержно падает: только за последние два года Рособоронэкспорт потерял на индийском направлении практически миллиард долларов. А это означает, что США или уже вышли, или вскоре выйдут на лидирующие позиции на этом рынке.

Буквально недавно в Индию прибыл Госсекретарь Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон, который привез с собой предложение по локализации многоцелевых истребителей F-16. Кроме того, Нью-Дели хочет совместно с американцами построить крупнейший в истории страны авианосец «Вишал». Индусы также закупили вертолетоносец USS Trenton (LPD-14), а ВВС уже заказали 22 БПЛА MQ-9B на сумму $2 — $3 млрд.

Примечательно, что русским и ответить-то нечем: за прошлый год между правительствами Дели и Москвы не было подписано ни одного оборонного контракта. Однако вместо того, чтобы разработать новый концепт, Кремль выбрал иной путь – торговать рухлядью.

Когда вместо оружия – муляж

На самом-то деле индусы уже даже побаиваются покупать у России оружие – ведь каждый раз приобретаешь кота в мешке.

Ещё в декабре 2015 года индийское аудиторское агентство CAG представило экспертное заключение об эксплуатации купленных у России истребителей Су-30МКИ. Аудиторы уведомили, что в среднем из 210 эксплуатируемых индийскими лётчиками истребителей от 115 до 126 единиц постоянно находятся на земле из-за поломок. А согласно данным индийского Минобороны, с момента начала эксплуатации было потеряно шесть машин.

В августе же 2016 года стало известно, что Россия снова продала Индии бракованные истребители: в этот раз речь идёт о самолётах типа МиГ-29К и МиГ-29КУБ, поставки которых начались в конце 2014 года. Аудит показал, что 62% российских двигателей были признаны негодными. В то же время Москва, несмотря на значительные дефекты в самолетах, отказалась бесплатно их обслуживать.

Но проблемы есть не только с воздушными суднами, а и с наземными машинами.

Индия в ближайшие десять лет намерена избавиться от парка танков Т-72, заменив их на более новую модель основного боевого танка (ОБТ). Русские хотели бы предложить свой Т-90С. Однако после того, что произошло на Армейских международных играх в Алабино, ничего Москве не светит.

Во время соревнования по танковому биатлону два танка российской разработки и индийской сборки Т-90С «Бхишма» – основной и запасной – вышли из строя. В итоге индусов сняли с соревнования. При этом ранее индийские военные жаловались, что танки не могут работать продолжительное время при высоких температурах из-за проблем с радиатором. Понятно, что после инцидента русские не занялись модернизацией бронемашин.

Рискованно покупать у Кремля и морскую технику. Не будем вспоминать историю с сооружённым на основе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» авианосцем «Викрамадитья» — судном, которое после ходовых испытаний 2012 года ещё год ремонтировалось. Вспомним другую историю, случившуюся в прошлом году, когда атомная подводная лодка российского производства «Чакра», переданная в лизинг индийским Военно-морским силам Индии, тоже вышла из строя.

В Нью-Дели возложили ответственность на Москву и попросили русских провести ремонтные работы, аргументировав это тем, что им изначально была продана устаревшая подлодка. Те, как обычно, отказались.

Теперь вот Россия пытается втридорога продать индийским партнёрам свои зенитно-ракетные системы С-400. Цена одного комплекса в два раза превышает ту, что была заложена в китайском контракте. Впрочем, индусы не спешат покупать С-400. Причины две: во-первых, цена, а во-вторых, их наличие у китайской стороны – индийского конкурента.

Именно поэтому индусы и ведут переговоры с другими странами о поставках систем ПВО. Буквально в прошлом году Индия заказала у Израиля для нужд сухопутных войск и ВМФ систему ПВО Barak 8, стоимостью $2 млрд., которую установят, в том числе, и на индийские авианосцы. Быть может, не лучший мировой аналог, но зато надёжно и безопасно. А главное – предсказуемо.

Индия выбирает Украину

Впрочем, более всего Кремль раздражают не американцы, которым они не могут составить должной конкуренции, а укрепляющиеся на индийском рынке украинцы.

Индия – один из крупных торговых партнёров Украины в сфере военно-технического сотрудничества. Только с 2015 по 2017 гг. Украина ежегодно выполняла контракты на сумму в 120-140 млн. долларов. За прошлый год украинские производители смогли подписать контрактов на 35 млн. долларов и перспективы все больше и больше открываются дальше.

Компания «Спецтехноэкспорт» выполнила основную часть контракта по ремонту самолётов Ан-32 для индийских ВВС. 40 самолетов, которые должны были отремонтировать в Украине, уже отремонтированы. А еще на 64 самолета должно поставить комплекты для модернизации.

Как указывал Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью «Главкому»: «Это доказало, что конструкторская школа в Украине не только сохранилась, но и имеет тенденцию к развитию. Хотя индийская сторона откровенно не говорит, что она отказалась от проекта MTA (сооружение военно-транспортного самолета Multi-role Transport Aircraft), но фактически Россия этот отказ имеет. Украинская сторона такой проект может выполнить без проблем».

Более того, Минобороны Индии и ряд компаний этой страны уже подписали с украинской стороной 15 меморандумов о производстве транспортных самолетов, о долгосрочных поставках газотурбинных установок для индийских военных судов и т.д.

«Спецтехноэкспорт» продолжает вместе с частной компании «Spaitech» участвовать в большом тендере на $100 млн. на поставку беспилотных систем этой компании для индийских пограничников. Кстати, это первый тендер по БПЛА такого масштаба, в котором участвует украинская компания.

Сейчас вот украинское предприятие выполнило контракт с корпорацией «HAL» от 2013 года по поставкам балочных держателей. И сразу же, в феврале 2018 года Минобороны Индии опять запросило эту продукцию на суму в 3 млн. долларов.

Именно по этой причине – по причине доверия к украинскому производителю – индийская сторона и продолжает и дальше заказывать украинскую продукцию и услуги.

Поэтому, на этом фоне положительных тенденций для Украины на индийском рынке и негативных для Москвы, уже понятно откуда генерируются статьи и информационные кампании, по дискредитации «Спецтехноэкспорт» — основного украинского игрока на индийском рынке, по тем же держателям.

Проблема в том, что индусы на держатели не жаловались, но эти держатели являются проблемой для русских. Ведь они необходимы для оснащения российских самолётов Су-30МКИ. А это означает, что русские не могут осуществлять полноценное техническое сопровождение своих машин, что несёт очередные репутационные риски.

И всё это происходит на фоне полного отказа Индии размещать те самые ракеты «BrahMos» на борту «Сухого». Они хотят создать новую ракету класса «воздух-поверхность» и установить её на этот самолёт. Двигатель у неё должен быть индийского производства.

Это и означает «Делай в Индии!». Русские отдали разработки «BrahMos» и практически получили конкурентный, более дешёвый продукт. Пройдёт время, и индусы будут выпускать свои Су, и не только типа 30МКИ. И Украина им в этом будет помогать, благодаря имеющемуся потенциалу, как научному, так и производственному.

Именно поэтому всё, что ныне происходит вокруг контракта на поставку балочных держателей, выглядит уж очень подозрительно и нелепо – всем же ясно, кому именно это выгодно, и кто не жалеет денег, чтобы это все раздувать до масштабов «очередного пожара».

Новые санкции и провал импортозамещения

При этом, в ракурсе новых американских санкций и провала Рогозиным программы импортозамещения, ситуация с производственным и экспортным потенциалом РФ в сфере оборонки с каждым днем будет только ухудшаться и ухудшаться – от невозможности выполнить уже действующие контракты до отказа клиентов от новых контрактов.

Напомним, что в санкционный список вошли ведущие предприятия российского ВПК вроде «Уралвагонзавода», концерна «Калашников», отраслевые корпорации ОСК, ОДК, ОАК и другие. Впервые в списке фигурирует самарский концерн «Базальт», который поставляет за рубеж боеприпасы к ранее проданной российской технике.

Перечень, в целом охватывает более 30 ключевых управляющих компаний российского ОПК. В дальнейшем список может подвергаться изменениям и дополнениям.

Реакции московской прессы и экспертной среды на очередную волну санкций содержат нервную браваду и заверения, что «таланты» российского бизнеса уже наловчились обходить санкции. Якобы в расчетах с клиентами, предприятия РФ без особого труда лавируют мимо американских платежных систем, банков и страховых компаний.

Но все дело в том, что так не лавируют перевозчики, транзитеры и импортеры российского оружия. У многих из них нет нужды бегать от угрозы ареста счетов. В Москве прекрасно понимают это обстоятельство, и видят, какой мощнейший удар наносит очередная волна санкций по российской оборонной промышленности.

Появилась вполне реальная угроза, что круг импортеров сузится, и основными потребителями российского оружия останутся только постоянные клиенты — сирийский режим Асада, КНДР, Иран, а также, различные террористические организации, которые в Москве с пафосом называют «запрещенными на территории РФ», подразумевая, что вне территории РФ дела с ними обстоят более чем нормально.

Остальные государства-покупатели, в условиях санкций, не рискнут покупать российскую продукцию даже по бросовым ценам, то есть почти даром. Рассчитав подобный эффект от санкционного давления, власти США словно учли рекомендации вновь любимого в нынешней России «отца народов» Иосифа Сталина, который уверял что «месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным».

Марк Антоненко, для «Хвилі»