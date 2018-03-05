«Газпром» утверждает, что поставкам газа в Европу разрыв контрактов с «Нафтогазом» не помешает

Транзиту российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) до расторжения контрактов между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» ничто не угрожает.

Об этом в ходе телефонного разговора с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом. До момента расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает», — приводит слова Новака «Интерфакс».

Ранее российский «Газпром» отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки природного газа в Украину, сославшись на то, что стороны не подписали дополнительное соглашение к действующему контракту на поставку топлива, которое российская сторона считает обязательным в таких случаях.

Кроме того, «Газпром» объявил о начале процедуры расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа.

В «Нафтогазе» отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа расценивают как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Интерфакс»