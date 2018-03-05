Сталин жив. Все только начинается

5 марта 1953 года подохло одно из главных чудовищ за всю историю человечества — семинарист недоучка, бандит, массовый убийца, устроителей множества геноцидов, депортаций и этнических чисток, недочеловек, развязавший Вторую Мировую Войну — Иосиф Сталин.

Общее количество убитых за все время его деяний, включая бездарное командование в войну, массовые репрессии, коллективизацию, геноциды народов приближается к 100 миллионам человек.

На сегодняшний день в России стоит 106 памятников и бюстов Сталину (и постоянно открываются новые), несколько памятных камней строителям и основателям Гулагов, множество икон с его изображением, а в его дни рождения и дни смерти каждый год собираются десятки тысяч людей почтить его память.

В стране идет прочный курс на сталинизацию: его фигура обеляется и обожествляется, выпускаются пропаганидсткие фильмы и телевизионные репортажи, восхваляющие его «гений», возвеличивающее те времена, переверающие историю, отрицающие геноциды и репрессии; среди населения набирает популярность тоска и жажда по репрессиям и доносам, по мировой войне, по культу личности усатого дегенерата. Нынешний кровопийца у власти Путин все больше приобретает черты и мотивы своего идеологического предшественника и семимильными шагами идет к его методам власти и управления. Цель оправдывает средства — этот лозунг становится для российского народа актуальным и желанным сегодня, как никогда. Сталин и Путин все больше в телячьих глазах населения становятся фигурами тождественными. Естественно — с долгожданностью и радостью.

Победив одного мирового монстра — Гитлера, мир не сделал ничего, чтобы уничтожить равнозначного ему второго — Сталина и его изуверский, античеловечный режим. В 90-е годы не был использован последний шанс на светлое и здоровое будущее этой страны — люстрация, десоветизация, десталинизация, декоммунизация, осуждение советского режима на государственном и законодательном уровне проведены НЕ были.

К чему приведут все эти ошибки и все это тупое, вечное российское нежелание учиться на беспредельной и беспрерывной крови своей истории? Уже привели к Путину (военному преступнику и международному террористу), а закончится это все 37 годом и возможно Третьей Мировой Войной. Потому что Гитлера и нацизма больше нет. А Сталин и русский мир, идея мирового господства и мания величия советского, убогого и идущего постоянно на убой себя и других российского человека, сумасшедший чекист, преступный совок — есть. Все это есть, сохранилось и приумножается с гибельным восторгом, с каждым годом, месяцем и днем. И русский мир во главе с диктатором Путиным и его народом-убийцей только начинают растягивать свои пасти в зверином, людоедском оскале. Да-да. Всё это — еще только начало.

Александр Тверской