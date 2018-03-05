В Германии в суде оспаривается разрешение на строительство «Северного потока 2»

Экологическое объединение NABU оспорило в суде Германии разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в обход транзитных стран, в том числе Украины.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Речь идет о решении Горного ведомства Штральзунда предоставить официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части на севере страны, принятом в январе текущего года.

«Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды», — приводит слова эксперта NABU Кима Детлоффа издание.

В экологическом объединении также усомнились в независимости процедуры выдачи разрешения. На это, по словам экологов, указывает отсутствие значительной части данных мониторинга по возможному воздействию магистрали на окружающую среду.

Как сообщал «Апостроф. Экономика», власти Германии уже в марте 2018 года могут окончательно разрешить строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины.

Deutsche Welle