Климкин обвинил в поджоге венгерского центра россиян

Министр иностранных дел Павел Климкин завил, что за спекуляциями о «антивенгерских настроениях» в Украине стоят россияне.

Об этом он написал в Twiiter, очевидно, комментируя раскрытие нападений на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

«Спасибо полиции за активную работу на Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, «привет» всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях», — написал он.

«Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся», — добавил Климкин.

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

27 февраля инцидент произошел повторно.

«ДС«