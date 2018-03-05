Евроскептики побеждают на выборах в Италии

На прошедших в Италии парламентских выборах лидирует лидирует правоцентристская коалиция бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, в которую входят партии «Вперед, Италия», Лига Севера и «Братья Италии». Они набирают вместе около 37,5% голосов, сообщается на сайте МВД страны.

На втором месте — использующее левые лозунги протестное движение «Пять звезд» (31,3%), на третьем социал-демократы с результатом в 23,6%.

Большинство в парламенте получит партия или коалиция, которая сможет набрать более 40% голосов и приступить к формированию правительства.

Ранее все три ведущие политические силы исключили создание коалиционного правительства. Ситуация осложняется тем, что Берлускони даже в случае победы правоцентристской коалиции не сможет занять пост премьера из-за того, что был ранее осужден за финансовые преступления. Бывший премьер поддерживает кандидатуру главы Европарламента Антонио Таяни на должность главы правительства. Однако если партия Берлускони получит на выборах меньше голосов, чем ее союзники по коалиции из Лиги Севера, на пост премьера будет претендовать уже глава Лиги Севера Маттео Сальвини. Этот политик известен резкой антимигрантской риторикой и похвалами в адрес президента России Владимира Путина.

Всего на этих выборах предстояло определить 630 депутатов и 315 сенаторов. Кандидатуры выдвинули более семи тысяч человек от 31 партии.

Движение «Пять звезд» было создано в 2009 году популярным итальянским блогером Беппе Грилло, который до этого был комиком на телевидении. Движение выступает против евроинтеграции (в том числе против внешней политики Евросоюза) и за защиту окружающей среды.

МВД Италии