МИД РФ снова врет про кокаин. Антология советского анекдота

После того, как я написал пост про кокаин, обнаруженный в посольстве России в Аргентине, российский МИД сделал еще несколько заявлений на эту тему, включая персональный ответ мне. В двух словах его суть можно изложить как «Миронов – известный антисоветчик, жена его тоже антисоветчица, да еще и к тому же скандальная баба, но дети у них хорошие, и мы постараемся их спасти от тлетворного влияния антисоветской атмосферы, царящей в семье». Стиль письма лучше всего отражается известным анекдотом.

Экзамен в МГИМО по дипломатии.

Профессор: Наша военная подводная лодка случайно потопила торговое судно одной африканской страны в ее территориальных водах. Власти этой страны выступили с нотой протеста.

Задание для студентов — написать ответ на эту ноту.

Проверив работы, профессор комментирует:

— Лучше всех с заданием справился Сидоров. В работе учтена специфика региона, текущая политическая обстановка и т.п. Сидоров, безусловно, лучше других овладел искусством дипломатии. Лишь один недостаток портит общее впечатление от работы. Сидоров! Вы допустили в тексте две орфографические ошибки, что для истинного дипломата неприемлемо. Запомните раз и навсегда: «черножопый» пишется через «о», а «не …бет» — раздельно!

Чем дальше я читаю официальные письма МИДа, тем большее понимаю, что это не анекдот, а быль. Просто в современных методичках слово «антисоветский» заменено на «антироссийский». Как в анекдоте, в письме МИДа были грамматические ошибки, в частности, «учреждение» пишется без «е» между «ч» и «р», а так в ответе, конечно, была учтена специфика региона, текущая политическая обстановка и т.д. Помимо ответа МИДа, вышло несколько интервью посла, а также интервью других фигурантов дела. Эта новая информация требует систематизации, чтобы какие-то гипотезы можно было уточнить, а какие-то отбросить. Итак, разберем ответ МИДа по ключевым тезисам.

«В своем посте М.Миронов претендует на владение эксклюзивной фактурой, дает понять, что обучение детей в Школе при Посольстве предоставляет ему некий особый доступ к «инсайдерской» информации о внутреннем регламенте росзагранучереждения, что совершенно не соответствует действительности. Кроме того, заочная форма, по которой обучаются его дети, предполагает посещение ими и их родителями учебного заведения всего два раза в год – в декабре и мае.»

В начале своего поста я утверждаю, что у меня есть чуть больше информации по поводу этой истории, чем у российских СМИ по двум причинам. Во-первых, двое моих детей сейчас учатся в этой школе. Мои дети действительно учатся на заочном обучении. Однако лично я был в школе за последние несколько лет, наверное, раз 50, и я не единственный член семьи, кто отводит/приводит детей в школу. Моя дочь во время каникул в своей обычной школе занималась в школе при посольстве постоянно, плюс приходилось решать множество бюрократических вопросов. Полста раз посещения школы (пару раз я приходил даже на каникулах) позволили мне сложить некоторое впечатление о том, как строго охраняется школа. Во-вторых, я лично знаком с помощником посла по безопасности Олегом Воробьевым, имя которого неоднократно фигурирует в переговорах наркоторговцев. Вот, например, видео моего общения с Воробьевым.

Больше ни на какую «эксклюзивную фактуру» я в своем посте не претендую.

«Следует отметить и то, что никто из сотрудников российской дипмиссии не поддерживал и не поддерживает с ним контактов».

А вы их всех опрашивали и лампой в глаза светили: «Поддерживаешь ли ты или поддерживал контакты с предателем Родины Мироновым?» Могу вас заверить, что у вас не совсем корректная информация. Несколько сотрудников дипмиссии даже приходили ко мне домой в гости, мы с ними жарили мясо и пили вино. Так что можете всех через лампу прогонять по второму кругу. Сам я, чтобы их не подставлять, имена раскрывать не буду.

«Ранее пытался собирать у стен Посольства, впрочем, без особого успеха, митинги антироссийской направленности, а том числе такая попытка была им предпринята в день проведения протокольного мероприятия по случаю нашего национального праздника…»

Мы действительно в 2017 г. провели два митинга, 12 июня против коррупции, и 12 декабря за соблюдения Конституции. К сожалению, сотрудники посольства, когда мы протестовали против коррупции, поняли это так, что мы протестуем против России. Видимо, в своей логике они основываются на известном изречении Володина «Нет Путина – нет России», но они это интерпретируют как «Нет воровства и коррупции – нет России». Я и мои товарищи считаем, что Россия может (и должна) существовать без воровства и коррупции.

«Аналогичных подходов придерживается и его супруга – А.Петрачкова, недолгое время представлявшая здесь проект «Russia Beyond the Headlines», откуда вскоре ушла со скандалом, не договорившись о размере оплаты своего труда».

В лучших традициях советской дипломатии, нужно заклеймить не только врага народа, но и жену врага народа. Моя жена действительно работала в RBTH, когда это было довольно приличным изданием, продвигавшим российскую культуру и науку в другие страны. Там действительно возник гражданско-правовой конфликт, о сути которого мы не имеем право распространяться согласно условиям конфиденциальности подписанного мирового соглашения. Хотелось бы подчеркнуть, что условия о неразглашении условий мирового соглашения, а также обстоятельств, предшествующих заключению мирового соглашения, распространяются не только на истца, но и на ответчика. Хотя государство в лице посольства в Аргентине уже нарушает это условие, мы, тем не менее, продолжим соблюдать взятые на себя обязательства. Вместо разбора корректности их утверждения приведу еще один анекдот :

Приходит муж с работы, а жена ему сообщает новость:

— Ты только представь, наш сосед Иванов выиграл в лотерею ВОЛГУ!!!!

Муж говорит:

— НЕ ВЕРЮ!!!

Жена?

— Ну пойди проверь!

Муж уходит…. Возвращается через полчаса и говорит:

— Не Иванов, а Рабинович, не в лотерею, а в преферанс, не Волгу, а три

рубля, не выиграл, а проиграл.

Кто хочет, может ознакомиться с публично доступной информацией по этому делу на сайте Савеловского суда . Для понимающих, как работает правосудие в России, следует учесть, что истец – гражданин, который публично выражает оппозиционные взгляды (касательно этого факта МИД абсолютно прав, моя жена никогда не скрывала своих убеждений), а ответчик – государственное учреждение. Пусть каждый сам для себя решит, кто был прав, а кто не прав в этой истории.

Ну а теперь перейдем к сути возражений МИДа касательно моего поста.

«Кроме того, на время школьных каникул охрана с помещения снималась, что могло значительно упростить злоумышленникам задачу».

Это удивительный пассаж. Преступление пытаются объяснить халатностью. Я несколько раз пытался пройти в школу, чтобы поговорить с учителем. Меня не пускали, аргументируя террористической угрозой и прочими проблемами для безопасности. Не пускали, даже когда я готов был показать свой рюкзак. Получается, на каникулах любой может зайти в школу и пронести что угодно. Напомню, 12 чемоданов кокаина были обнаружены в декабре 2016 г., то есть дети, по версии МИД, отучились две четверти, с сентября по декабрь, с 12 чемоданами непонятного вещества, находящимся в подвале их школы. А если бы этого завхоза Абянова коррумпировали не наркоторговцы, а террористы? Он же говорит, что не знал, что в чемоданах – просто взял и пронес. Таким количеством взрывчатки можно не только школу, но и весь квартал разнести. Конечно, версия о халатности рассыпается, как я покажу ниже, просто удивительно, что МИД считает это адекватным и достаточным объяснением – иногда в школу мог придти кто угодно и пронести что угодно.

«Приведенные в указанном материале данные по большей части являются вольной интерпретацией – «перепевами» – публикаций местной прессы. Делая ставку на наиболее «жареную» информацию и громкие «желтые» заголовки, зачастую изобилующие изрядной долей журналистской фантазии и рассчитанные на «вау-эффект» от мгновенной подачи непроверенных данных, а отнюдь не на их достоверность».

В своем посте я ссылаюсь на данные Clarin, La Nacion и Infobae. Это уважаемые независимые СМИ, которые реально формируют повестку и заставляют политиков прислушиваться к общественному мнению. Кристина Киршнер, на протяжении всех своих восьми лет правления, вела войну с этими медиа, прежде всего с группой Clarin, и проиграла. Если журналисты выдали «фантазии» и «непроверенные данные», опровергните их по пунктам. А то вместо конкретных опровержений, выдается стандартное и общее «вы все врете».

«Абсолютной нелепостью выглядит домысел господина Миронова о том, что готовившиеся к поставке на европейские рынки наркотические вещества были обнаружены аргентинской стороной и уже потом к расследованию подключилось Посольство. Все было с точностью до наоборот, о чем заявила не только ненавистная автору поста российская сторона, но и наши аргентинские партнеры. Рекомендуем еще раз ознакомиться с комментарием официального представителя МИД М.В.Захаровой».

Изначальная версия МИДа заключалась в том, что подозрительные сумки были обнаружены Послом Виктором Коронелли случайно, о чем он (по согласованию с центром) сообщил аргентинской полиции. Эту же версию озвучила Мария Захарова в интервью телеканалу «Дождь»:

«Ну да, случайно обнаружено, но я бы это тоже персонифицировала. Это произошло не обезличенно, это произошло благодаря российским сотрудникам российского посольства, которые это все и вскрыли».

В интервью «Коммерсанту» от 26 февраля Посол уточнил официальную версию: «Чемоданы, упакованные и готовые к отправке, были обнаружены в конце 2016 года нынешним завхозом — это новый завхоз посольства, который незадолго до этого приехал в командировку. Обнаружил в ходе рутинной проверки, инвентаризации в этом вспомогательном здании школьно-жилого комплекса посольства». Однако в интервью RT от 28 февраля он говорит: «В 2016 году, мы в посольстве получили информацию, не могу сказать от кого и откуда, что во вспомогательном здании посольства, это не то же здание посольства, где мы сейчас находимся, это здание школы в нескольких кварталах отсюда, что там могут находиться объекты, которые принадлежат третьим лицам… После этого я дал указание своим сотрудникам проверить все помещения этого здания.. ».



То есть сам Посол уже опроверг изначальную версию МИДа (а также собственные слова от 26 февраля). Подозрительный груз был обнаружен после получения информации извне, где даже говорилось, где спрятан груз. Теперь давайте попробуем порассуждать, кто бы мог быть источником этой информации. Есть три возможные версии: российские спецслужбы, раскаявшийся наркоторговец и аргентинские спецслужбы.

— Российские спецслужбы. Если бы информация шла от них, то зачем им звонить в посольство? Приехали бы и сами на месте провели обыски, без вовлечения завхоза и прочих лиц. Опять же, зная, как работают наши органы, если бы кокаин внутри российского посольства нашли наши же спецслужбы, мы бы вообще никогда об этой истории не узнали. Российские чиновники не любят выносить сор из избы.

— Раскаявшийся наркоторговец. Предположим, что какой-то оптовик решил раскаяться и позвонил в посольство. Это маловероятная версия, потому что даже если так, то ты, скорее, пойдешь в полицию, чтобы хотя бы получить охрану по программе защиты свидетелей. Кроме того, даже если предположить совсем невероятную историю, что раскаявшейся наркоторговец все-таки позвонил в посольство, то, скорее всего, наши чиновники замяли бы всю историю внутри, без привлечения аргентинских спецслужб.

— Аргентинские спецслужбы. Это самый вероятный сценарий «внешнего источника». Как я и предположил в своем посте, вероятнее всего, они проследили груз до двери посольской школы, а потом позвонили Послу и сделали предложение, от которого он не смог отказаться.

«Пассаж М.Миронова относительно того, что «для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел Секретарь Совета Безопасности Н.П.Патрушев», у тех, кто знаком со сроками планирования визитов государственных деятелей такого уровня, может вызвать только улыбку: в соответствии с международной протокольной практикой подобные поездки согласуются заранее, тем более, что в рамках визита Н.П.Патрушева готовилась и состоялась его беседа с Президентом Аргентины М.Макри».

Это вообще классика ухода от ответа с подменой его ответом на другой вопрос: «Дорогой, у тебя кто-то есть? – Как ты могла такое обо мне подумать?!» (вместо того, чтобы просто сказать: «Дорогая, у меня никого нет, я люблю только тебя»). МИД мог бы прямо опровергнуть мою версию, заявив, например: «Визит Патрушева был не связан с кокаиновым делом. Он вместе с Президентом Макри обсуждал общие усилия по борьбе с международным терроризмом». Вместо этого МИД начинает упрекать меня в незнании того, как готовятся встречи на высшем уровне, и отмечая, что двух месяцев недостаточно для подготовки визита такого важного чиновника (Ковальчук прилетел в октябре, Патрушев в декабре). Но и даже такие аргументы несостоятельны. К примеру, Эмманюэль Макрон был избран президентом Франции 7-го мая 2017, а уже 29-го мая состоялся официальный визит Путина во Францию, где он встретился с Макроном . Если визит Путина можно подготовить за 3 недели, то, наверное, и визит Патрушева можно подготовить за два месяца. Ведь он не более важная персона в российской иерархии, чем Путин (по, крайней мере, пока).

«Тезис о якобы направлении наркотиков в Москву диппочтой – очередная мистификация, которую уже опровергли в МИД России. Со своей стороны, можем только повторить, что у технического персонала росзагранучереждения нет допуска к формированию дипломатической почты».

В своем посте я просто перевел на русский язык переговоры наркоторговцев, опубликованные Clarin, с указанием источника. Оригинальная фраза на испанском: «Y ahora que se le cortó el correo diplomático porque se peleó con el embajador, y no sabe qué hacer. Puede ser cualquier cosa ahí. ¿Te podés imaginar el narcotráfico que antes salía de acá?”. «Correo diplomatico» на русский язык переводится как «дипломатическая почта». Именно этот термин я использовал, описывая диалог Чикало и Близнюка. Хочу сказать, что для большинства людей не очень понятно различие между дипломатической почтой и багажом дипломатов (который также обычно не досматривается таможней). Здесь имеет место неуклюжая попытка перевести в спор на уровень формальных определений, что есть дипломатическая почта (вализа), а что нет (прочий багаж дипломатов). Факт в том, что эти чемоданы пытались отправить по дипломатическим официальным каналам (как их ни называй). В итоге, судя по всему, они улетели в Москву на самолете Патрушева.

Теперь перейдем к высказанным мной предположениям, которые подтвердились и которые не подтвердились.

Подтвердилось:

1. Ковальчук как-то связан с российским государством. Как выяснилось, Андрей Ковальчук был сотрудником департамента безопасности МИДа.

2. У Ковальчука более чем тесные контакты с высшими чинами посольства. Цитата из интервью Ковальчука «Коммерсанту»: «Нас познакомил Виктор Викторович (посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли.— “Ъ”). Он сказал мне: вот хороший парень (Али Абянов — ММ), по-испански чешет, если что надо, он тебе поможет. Мы сдружились, когда эти чемоданы давно уже лежали в посольстве. Но Али же работал до апреля 2016 г., а потом контракт закончился и на его место пришел уже другой человек — Игорь Рогов, с которым я и начал опять договариваться об отправке. На место Шелепова, где-то в январе 2016 г., пришел Олег Воробьев, он в Перу до этого работал. Мы с ним выпили как раз после динамовского матча, вроде подружились даже, но с грузом ничего и не выходило: как лежал, так и лежал, до тех пор пока уже в 2017 г. мне не удалось его наконец отправить в Москву».

3. Ковальчук неоднократно приезжал в Аргентину и вывозил из посольства какие-то чемоданы. Адвокат Абянова Констаняц утверждает, что «периодически Ковальчук просил Абянова переслать ему какие-то вещи».

4.Ковальчук может влиять на назначение послов. Я также привожу диалог наркоторговцев, где они обсуждают, что строптивый посол сменится в июне. Источники «Настоящего времени» в МИДе подтвердили, что Коронелли сменят в июне этого года. Его либо отправят послом в другую страну, либо вернут работать в Москву.

5. Наркотики возились и через Уругвай. Адвокат Абянова Констаняц утверждает, что чемоданы Ковальчука также неоднократно отправлялись через Уругвай, используя самолеты военно-транспортной авиации.

Где я оказался не прав? В предположении, что «Андрей Ковальчук уже где-то в России отдыхает от многих лет верной службы отечеству». Здесь я действительно ошибся. Как мы уже знаем, на этой неделе он был задержан в Германии. Я полагал, что Ковальчук — главное звено, а он, похоже, просто высокопоставленный наркокурьер. Его начальство находится намного выше. В связи с поднятой шумихой и запросом общества на настоящее расследование, все фигуранты этого дела, видимо, не захотели вдруг скончаться от внезапных инфарктов, вышли из тени и начали активно давать показания. Версия Ковальчука, что он в этих чемоданах возил кофе и коньяк, нанимая для этого частный самолет за 380,000 евро, конечно, смешная. В таком случае перевозка обходится в 1000 евро за кг (сейчас биржевая цена кофе в мире – 2.4 евро за кг). Я уж не говорю о том, что это все равно контрабанда (импорт алкоголя, например, требует уплаты акцизов, а кофе, как минимум, уплаты НДС). Плюс в Аргентине не растет кофе, а улица Флорида, где он этот кофе, с его слов, покупал – это пешеходная улица типа московского Арбата. Сувенирные магазины, изделия из кожи, обувь, уличные музыканты. Короче – ярмарка для туристов, а не место, чтобы оптом купить премиальный товар, который имеет смысл вывозить на частном самолете.

Я полагаю, что Ковальчук решил сдаться властям Германии, говорит о том, что он всерьез обеспокоен своей безопасностью. Очень надеюсь, что ему удастся достичь договоренностей с немецкими спецслужбами (или спецслужбами других стран) и попасть в программу защиты свидетелей, чтобы он мог рассказать, кто в российских силовых структурах крышует наркотрафик на самом верху. А журналистам теперь нужно активно продолжать работу уже в России. Изучать, с кем служил и работал Ковальчук.

Максим Миронов, «Эхо Москвы»