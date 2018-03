В США раскритиковали Трампа за желание пожизненного правления

Такая критика возникла после одобрением Трампом изменений в китайской Конституции возможное «пожизненное» правление китайского лидера Си Цзиньпина.

Конгрессмен-демократ и член палаты представителей США Ро Ханна раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, который ранее назвал «замечательным» возможное «пожизненное» правление китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом конгрессмен заявил в своем Twitter

«Шутка это или нет, но разговоры о пожизненном правлении вроде Си Цзиньпина являются наиболее антиамериканскими настроениями, которые мог высказать президент США. Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу», – написал он в микроблоге.

I have refrained from just being anti Trump. But whether this was a joke or not, talking about being President for life like Xi Jinping is the most unAmerican sentiment expressed by an American President. George Washington would roll over in his grave. https://t.co/y6ScZslUqe

