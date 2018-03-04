В США раскритиковали Трампа за желание пожизненного правления

Такая критика возникла после одобрением Трампом изменений в китайской Конституции возможное «пожизненное» правление китайского лидера Си Цзиньпина.

Конгрессмен-демократ и член палаты представителей США Ро Ханна раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, который ранее назвал «замечательным» возможное «пожизненное» правление китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом конгрессмен заявил в своем Twitter

«Шутка это или нет, но разговоры о пожизненном правлении вроде Си Цзиньпина являются наиболее антиамериканскими настроениями, которые мог высказать президент США. Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу», – написал он в микроблоге.

I have refrained from just being anti Trump. But whether this was a joke or not, talking about being President for life like Xi Jinping is the most unAmerican sentiment expressed by an American President. George Washington would roll over in his grave. https://t.co/y6ScZslUqe — Ro Khanna (@RoKhanna) March 4, 2018

Президент США Дональд Трамп похвалил Китай за готовящиеся поправки в Конституцию, которые позволят лидеру страны Си Цзиньпину оставаться у власти пожизненно. Такое заявление Трамп сделал во время благотворительного обеда в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает «CNN».

«Он – теперь пожизненно президент. Я считаю, что это замечательно. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь», – сказал американский президент.

Телеканал отмечает, что все слова Трампа во время обеда сопровождались «шутками и смехом».

25 февраля стало известно, что власти Китая готовятся принять крупнейший пакет поправок в Конституцию страны, который, в частности, отменит ограничение на количество сроков правления генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Это позволит действующему председателю партии Си Цзиньпину оставаться у власти фактически пожизненно.

А накануне действующий президент России Владимир Путин выступил с речью на московском стадионе «Лужники», где в эту субботу проходил многотысячный митинг-концерт «За сильную Россию», передает «Радио Свобода».

Его участники выступают в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах главы государства, несмотря на то что другой кандидат в президенты – Ксения Собчак – нашла выдвижение Путина кандидатом в президенты нарушающим российское законодательство. Верховный Суд России аргументы Собчак не счел убедительными.

В конце своего выступления Владимир Путин спел гимн России вместе со спортсменами и артистами. На мероприятии также выступили доверенные лица президента.

Сотрудники полиции, охраняющие стадион, рассказали журналистам, что на акцию пришло «около двухсот тысяч человек». Позднее в МВД заявили о 130 тысячах участников. Сам стадион вмещает порядка 80 тысяч человек.

Стало известно, что на мероприятие за деньги и по разнарядке собирали студентов, бюджетников и сотрудников некоторых компаний. Соответствующие объявления появлялись на форумах, о них также сообщали российские издания. Участникам обещали по 500 рублей.

«Гуляй Поле»