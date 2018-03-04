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Новости

В США раскритиковали Трампа за желание пожизненного правления

«Гуляй Поле»
04 марта 2018

Такая критика возникла после одобрением Трампом изменений в китайской Конституции возможное «пожизненное» правление китайского лидера Си Цзиньпина.

Конгрессмен-демократ и член палаты представителей США Ро Ханна раскритиковал слова президента США Дональда Трампа, который ранее назвал «замечательным» возможное «пожизненное» правление китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом конгрессмен заявил в своем Twitter

«Шутка это или нет, но разговоры о пожизненном правлении вроде Си Цзиньпина являются наиболее антиамериканскими настроениями, которые мог высказать президент США. Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу», – написал он в микроблоге.

Президент США Дональд Трамп похвалил Китай за готовящиеся поправки в Конституцию, которые позволят лидеру страны Си Цзиньпину оставаться у власти пожизненно. Такое заявление Трамп сделал во время благотворительного обеда в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает «CNN».

«Он – теперь пожизненно президент. Я считаю, что это замечательно. Он смог это сделать. Может быть, и нам стоит попробовать сделать это когда-нибудь», – сказал американский президент.

Телеканал отмечает, что все слова Трампа во время обеда сопровождались «шутками и смехом».

25 февраля стало известно, что власти Китая готовятся принять крупнейший пакет поправок в Конституцию страны, который, в частности, отменит ограничение на количество сроков правления генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Это позволит действующему председателю партии Си Цзиньпину оставаться у власти фактически пожизненно.

А накануне действующий президент России Владимир Путин выступил с речью на московском стадионе «Лужники», где в эту субботу проходил многотысячный митинг-концерт «За сильную Россию», передает «Радио Свобода».

Его участники выступают в поддержку кандидатуры Путина на предстоящих выборах главы государства, несмотря на то что другой кандидат в президенты – Ксения Собчак – нашла выдвижение Путина кандидатом в президенты нарушающим российское законодательство. Верховный Суд России аргументы Собчак не счел убедительными.

В конце своего выступления Владимир Путин спел гимн России вместе со спортсменами и артистами. На мероприятии также выступили доверенные лица президента.

Сотрудники полиции, охраняющие стадион, рассказали журналистам, что на акцию пришло «около двухсот тысяч человек». Позднее в МВД заявили о 130 тысячах участников. Сам стадион вмещает порядка 80 тысяч человек.

Стало известно, что на мероприятие за деньги и по разнарядке собирали студентов, бюджетников и сотрудников некоторых компаний. Соответствующие объявления появлялись на форумах, о них также сообщали российские издания. Участникам обещали по 500 рублей.

«Гуляй Поле»

Tags: Владимир Путин, Дональд Трамп, Китай, Россия, Си Цзиньпин, США

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