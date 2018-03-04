Коллаборационисты из ЕС: европейцы крепят военную мощь России

Неосмотрительно кормить крокодила, пока он на свободе. Но кое-кто об этом забыл. О том как европейцы несмотря на строгие санкции продолжают военно-техническое сотрудничество с Россией.

Прошло четыре года с начала российской агрессии против Украины, однако, невзирая на столь внушительный срок, приходится констатировать, что запрет, введенный США и Европейским Союзом на осуществление военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией, в ряде случаев откровенно игнорируется, пишет Антон Михненко на страницах «Деловой Столицы».

Кому война…

В 2016 г. экспертная группа Defence Express уже акцентировала внимание на том, что многие европейские страны нарушают установленный режим санкций и разными путями обходят его.

Так, Италия, несмотря на прямой запрет поставки вооружения и военной техники в Россию, продолжала даже после введения санкций отправлять МО РФ машинокомплекты новейших бронеавтомобилей Iveco LMV, получивших местное название «Рысь». Кроме того, итальянская сторона не стеснялась торговать с одним из спонсоров войн в Украине и Сирии – нефтяным монополистом «Роснефтью». Так, ОАО «НК «Роснефть», госкорпорация «Ростех» и дочернее предприятие итальянского концерна Finmeccanica – AgustaWestland S.p.A (Италия) – в декабре 2014 г. создали совместное предприятие по производству вертолетов AW189 на базе подмосковного завода HeliVert.

Также упоминались факты сотрудничества ОАО «Волжский оптико-механический завод» и компании Thales Optronics (Франция) в рамках лицензионного производства тепловизионных приборов для прицельных комплексов идущих на экспорт российских танков Т-90С. Говорилось и о том, что французский промышленный конгломерат SAFRAN продолжает занимать лидирующие позиции на российском рынке, предлагая совместные решения в партнерстве с российскими промышленными предприятиями для авиакосмической отрасли, а также в сфере безопасности.

Приводились примеры сотрудничества с Венгрией и Грецией, упоминалось о мощном лоббистском давлении с целью отмены санкций в Германии и стремлении возвратиться к business as usual в оборонной сфере с РФ.

В 2018 г. приходится констатировать, что ситуация отчасти усложнилась. И если ранее производители и истеблишмент стран ЕС стремились искать обходные пути режима санкций и скрывать факты сотрудничества, то сейчас некоторые из них открыто идут на нарушения. По-видимому, с прицелом на то, что критическая масса фактов сотрудничества сможет переломить сложившийся после российской агрессии характер взаимоотношений со Старым Светом.

Франция

Невзирая на заявления руководства страны о необходимости придерживаться режима санкций до момента разрешения конфликта между РФ и Украиной, по факту ситуация иная. Ряд французских компаний, не таясь, ведут бизнес с РФ и повышают ее обороноспособность.

К примеру, в январе 2014 г. французская компания ЕСА заключила контракт с российским предприятием «Проминвест» (входящим в состав госкорпорации «Ростех») на поставку четырех безэкипажных катеров Inspector Mk 2 и противоминных аппаратов для оснащения тральщиков проекта 12700 для ВМФ РФ.

Казалось бы, его выполнение, исходя из введенных санкций ЕС, следовало бы приостановить, а полученные деньги возвратить заказчику. Однако не тут-то было. Хотя контракт и был сокращен до трех катеров, Россия их все же получила: первый – осенью 2015-го, второй – в конце 2016-го, а третий – в июле 2017 г. Катера были отправлены российскому АО «Средне-Невский судостроительный завод», который входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация». Кроме того, ЕСА поставила комплекты своей противоминной системы, куда, кроме катера, входят буксируемая гидроакустическая система бокового обзора TOWCA и носовая опускаемая ГАС ISSS. Компания также обеспечила интеграцию противоминной системы на морском тральщике проекта 12700 «Александр Обухов», поставленном ВМС РФ в конце 2016 г.

Продолжила работу с РФ и другая крупнейшая французская компания – Thales Alenia Space (TAS), которая является одним из ведущих мировых производителей спутников, модулей полезной нагрузки и оборудования для космических аппаратов. Как сообщило 6 февраля 2018 г. российское издание «ЯрНовости», ПАО «Ярославский радиозавод» посетила делегация специалистов TAS.

Оказывается, завод готовится к выпуску первой продукции космического назначения для этой французской компании. TAS еще в 2016 г. проявляла интерес к сборке модулей полезной нагрузки на ярославском предприятии, которое хотело получить заказы на разработку аппаратуры космического назначения. Однако тогда, по-видимому, что-то не сложилось. Но французы, похоже, не отступились.

По словам гендиректора Ярославского радиозавода Сергея Якушева, предприятие уже несколько лет (как раз в период украинско-российского противостояния) совместно с французами приводило производство в соответствие с требованиями Европейской организации по стандартизации в области космической деятельности (ЕСSS). Главными вопросами февральского трехдневного визита стало обсуждение графиков и дорожных карт совместных проектов, а также посещение производства по маршруту технологического цикла выпуска совместной продукции.

Однако вполне очевидно, что в России новые зарубежные ноу-хау неизбежно будут использоваться для повышения собственного военного потенциала. Этого не может не знать руководство Thales, да и официальный Париж. К тому же мирный космос для России всегда лишь на бумаге оставался мирным.

Кроме того, следует напомнить, что Ярославский радиозавод является ведущим российским производителем профессиональных средств радиосвязи для ВС РФ.

Италия

Сотрудничество итальянского производителя AgustaWestland с российскими компаниями в сфере создания сборки средних вертолетов AW189 так и не прекратилось, а наоборот, в ближайшее время даже расширится. К сборке на подмосковном предприятии HeliVert, которым совместно владеют «Вертолеты России» и Leonardo Helicopters, подключится Казанский вертолетный завод (КВЗ).

Производство, насколько сейчас известно, наладят по отверточному принципу, то есть машины будут собирать из уже готовых узлов. На 2019 г. запланированы проектные работы, на 2020–2021 гг. – закупка оборудования и изготовление оснастки. В 2021 г. линию введут в режим опытно-промышленной эксплуатации, а в 2022 г. выведут на проектную мощность. В общем, предполагается, что с 2022 г. на КВЗ будут собирать по 10 AW189 в год. Проект рассчитан до 2025 г. Собранные в Казани вертолеты будут предназначены для «Роснефти», которая планирует создать парк как минимум из 160 AW189.

Пока известно, что «Роснефть» оформила с AgustaWestland твердый заказ на 30 таких вертолетов. Первые 13 бортов должны быть собраны в Италии на мощностях Leonardo Helicopters (два из них уже передали заказчику), остальные 17 – в России. В 2015 г. сообщалось о скором завершении сборки еще четырех машин. По состоянию на май 2016 г. в Италии по заказу «Роснефти» проходили сборку 10 вертолетов данного типа.

Рим, по-видимому, полагает, что сборка этих машин не позволяет РФ заимствовать новые технологии в сфере вертолетостроения и воплощать их в своей технике, в том же «Ансате», Ми-38 или других, уже более специализированных вертолетах…

Весьма забавная ситуация с поставками и сборкой итальянских бронемашин Iveco LMV «Рысь» в РФ. В 2011 г. минобороны России заключило контракт на сборку 1775 автомобилей «Рысь» и выразило пожелание обзавестись парком из 3 тыс. машин данного типа. На сегодняшний день в РФ собрано более 100 единиц Iveco, из них 57 – на мощностях предприятия в Воронеже. С 2013 г. технологическим партнером Iveco в производстве бронемашин «Рысь» стал КаМАЗ в Набережных Челнах.

Но если военно-техническое сотрудничество Италии с РФ приостановлено, как об этом заявляют официальные лица, то тогда неясно, откуда берутся новые машины этого типа на вооружении российской армии. Из каких комплектующих собираются «Рыси», если локализация их производства в РФ едва превышает 50%? И из каких закромов только в апреле прошлого года разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск РФ получили 40 новых машин этого типа?

Маловероятно, что Россия научилась производить их полностью самостоятельно. Наверняка, «партнеры» после введения санкций нашли обходные пути. Опыт в этом деле у них имеется. Так, к примеру, в апреле 2014 г. итальянцам, чтобы выполнить российский контракт, пришлось менять логистику – если машины LMV первой партии доставлялись в Россию на фурах, то вторую вынуждены были транспортировать по морю из-за запрета на их провоз некоторыми странами ЕС.

Австрия

Австрийцы не отстают от Италии и Франции. Минобороны России в 2010–2011 гг. заинтересовалось самолетами Diamond DA42 NG производства Diamond Aircraft Industries, чтобы использовать их в качестве учебных.

В 2013 г. АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), где, кстати, собираются БПЛА «Форпост», один из которых был сбит над Донбассом, получило контракт минобороны на создание учебно-тренировочных вариантов самолета DA42 NG, обозначенного DA42Т.

Сборка DA42Т из австрийских комплектующих на УЗГА должна была начаться в 2015 г., а в 2016-м планировалось достижение их локализации до 100%-ного уровня. Однако вовремя этого не произошло.

В декабре 2017 г., во время визита заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова на УЗГА, стало известно, что минобороны имеет твердый контракт на 35 самолетов. По его словам, в 2017 г. уже были поставлены три единицы, а в 2018-м завершатся государственные совместные испытания. В планах на этот год получить 17 самолетов, а в 2019-м – еще 15.

При этом оборонное ведомство рассчитывает использовать DA42Т как платформу и по другим направлениям, в том числе в качестве патрульного самолета.

Выходит, что австрийцы в период действия режима санкций помогли освоить производство в России своих самолетов, которые будут использоваться военными.

Венгрия

Венгрия также попадает в нарушители. Так, 8 декабря 2017 г. авторитетное издание Jane’s Defence Weekly сообщило, что Россия проведет капремонт 12 ударных вертолетов Ми-24Д ВВС Венгрии в рамках соглашения, подписанного 31 октября минувшего года. В середине ноября самолет Ан-124 уже транспортировал в Санкт-Петербург некоторое количество «крокодилов». Венгрия располагает примерно двумя десятками Ми-24, но все они уже много лет непригодны для полетов, однако Будапешт почему-то обеспокоился ими только сейчас.

Более того, это второе крупное соглашение, подписанное Россией на восстановление вертолетов ВВС Венгрии. Как сообщало российское издание ЦАМТО, в 2016 г. по итогам тендера ВС Венгрии заключили контракт с холдингом «Вертолеты России» на проведение ремонта пяти многоцелевых вертолетов Ми-17. Первые четыре машины уже отремонтированы и в мае 2017 г. были доставлены на авиабазу Кечкемет.

Подписав эти контракты, Будапешт пошел наперекор мнениям Брюсселя и Вашингтона, ведь обслуживание и капитальный ремонт Ми-17 и Ми-24 можно было бы провести в Польше или Чехии. Кроме того, еще не ясно как себя проявят отремонтированные и модернизированные в России машины при выполнении задач в рамках операций НАТО, членом которого является Венгрия.

Болгария и Греция

Оказалась нарушителем в этом году и Болгария. Со сменой власти в Софии оборонное ведомство передумало проводить модернизацию своих 12 самолетов МиГ-29 и трех самолетов МиГ-29УБ в Польше. Оказалось вдруг, что ни Варшава со своей материально-технической базой и опытом восстановления этих советских машин, ни Украина, которая уже достаточно давно выполняет ремонт и модернизацию МиГ-29, не имеют возможностей и права проводить эти работы.

По-видимому, Кремль достаточно серьезно «поработал» в Болгарии, убедив местное руководство, в частности, вице-министра по вопросам национальной безопасности – министра обороны Красимира Каракачанова, в том, что только РСК-МиГ может проводить ремонт и модернизацию этих машин.

Это, разумеется, не так: значительная часть авиаремонтных заводов советского ОПК осталась на территории Украины, и они имеют все возможности и права по ремонту широкого спектра советских вооружений в интересах военных.

Тем не менее после длительной эпопеи с тендером, а также иском украинской компании «Укринмаш» уже в текущем году стало известно, что болгарская власть все же решила проводить ремонт и модернизацию самолетов Миг-29 в РФ. По факту София пошла на действия, противоречащие государственной программе болгарского правительства на период 2014–2018 гг., которая предусматривает «ликвидацию зависимости в сфере вооружений и военной техники стран, не являющихся членами НАТО и ЕС», а также на нарушения требований ЕС, касаемо ВТС с РФ.

Афины также далеки от правильного восприятия ситуации в Украине. Руководство страны, по-видимому, придерживается вполне понятной позиции – необходимости в первую очередь защитить свои интересы. Да только это можно сделать, и не нарушая режима санкций ЕС.

7 февраля 2017 г. министерство обороны Греции подписало с АО «Рособоронэкспорт» контракты общей стоимостью 16,6 млн евро на техническую и сервисную поддержку и поставку запасных частей для зенитных ракетных систем российского производства, состоящих на вооружении сухопутных войск и ВВС Греции, – 9К33М2/М3 «Оса-АК/АКМ», 9К331 «Тор-М1» и С-300ПМУ1. Контракты рассчитаны на три года – 2017–2019 гг.

Вместо выводов

Приведенные выше примеры – вершина айсберга. Это лишь то, что стало публичным. Неизвестно, сколько таких случаев осталось за кадром. Однако и они свидетельствуют о том, что сотрудничество, в том числе военно-техническое, РФ и ряда европейских стран, несмотря на санкции, продолжается.

Конечно, в их оправдание звучат слова о том, что европейским производителям необходимо расширять рынки сбыта, что некоторые государства ЕС вынуждены обращаться к РФ за помощью в ремонте и модернизации имеющейся у них советской техники, что европейцы не могут игнорировать Россию и т. п. Все так, вот только речь идет о сотрудничестве со страной, которая игнорирует нормы международного права и является одним из главных дестабилизирующих факторов глобального масштаба.

Более того, в условиях растущего санкционного давления Россия заинтересована в сотрудничестве с Европой гораздо больше. Без него она не только не сможет получать необходимые технологии и комплектующие, что осложняет ее возможности конкурировать с НАТО, но и окончательно отойдет в сторону Азии. В Брюсселе, да и в каждой европейской стране должны осознать, что главная цель деятельности Путина на Европейском континенте – дезинтеграция ЕС. Неужели такая торговля с РФ стоит этого риска?

Антон Михненко, «Деловая Столица»