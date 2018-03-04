Российская база Хмеймим в Сирии возможно подверглась новой атаке

Такие сообщения в арабских странах стали распространятся около 18.00 по московскому времени. Никакие подтверждений этой атаки нет, подробности – пока неизвестны.

Появилась информация, что российская Хмеймим в Сирии подверглась атаке. Никаких подробностей пока не сообщают. Информацию об новой атаке опубликовал в своем блоге на Анатолий Несмиян, более известный как Эль-Мурид.

«Идут сообщения, что ориентировочно в 18 часов мск авиабаза Хмеймим снова была атакована дронами. Подробности пока неизвестны», – говорится в сообщении.

В приведенном сообщении на арабском говорится, что база подверглась атаке дронами примерно в 18.00 по московскому времени.

«Гуляй Поле» напоминает, что российская база Хмеймим уже дважды с декабря месяца прошлого года подвергалась атаке. Первый раз база была атакована под Новый год, повторная атака с помощью дронов была предпринята на православное Рождество, 7 января.

«Гуляй Поле»