Бывший посол США в России напомнил Путину о временах Холодной войны

Путину напомнили об длинных очередях в СССР за «жесткой туалетной бумагой», «тощими курами» и невозможностью купить в России банан. Бывший посол назвал нынешнее состояние – «жарким миром», в противопоставление с Холодной войной.

Бывший посол США в России Майкл Макфол напомнил российскому президенту Владимиру Путину об огромных очередях в Советском Союзе и времене Холодной войны. Об этом Макфол написал в своем Twitter.

«Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл», – говорится в сообщении.

Maybe Putin has forgotten about standing in line for an hour to buy a banana in the Soviet Union. I haven't forgotten. https://t.co/V44sRG20Kj — Michael McFaul (@McFaul) March 4, 2018

Он напомнил также об очередях за «жесткой туалетной бумагой» и «тощими курами».

I lived several times in the USSR- 83, 85, 89, 90-91. I stood in long lines for rough toilet paper and skinny chickens. https://t.co/9qw6qoPIwO — Michael McFaul (@McFaul) March 4, 2018

«Презентация Путиным нового российского оружия побудило многих отождествлять нашу нынешнюю эпоху с новой Холодной войной. Я называю это «жарким миром» и объясняю более глубинные причины этой трагической, конфронтационной эпохи», – написал он позже, представляя свою новую книгу.

Putin's announcement of new Russian weapons has prompted many to equate our current era to a new Cold War. I call it a "Hot Peace" and explain the deeper cuases of this tragic, confrontational era in https://t.co/rxksoWaph4. — Michael McFaul (@McFaul) March 4, 2018

«Гуляй Поле» напоминает, что в ходе своего выступления 1 марта с посланием Федеральному собранию РФ Путин рассказал о новейших системах оружия, которые разрабатывает и принимает на вооружение Россия.

«Гуляй Поле»