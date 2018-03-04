123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Бывший посол США в России напомнил Путину о временах Холодной войны

«Гуляй Поле»
04 марта 2018

Путину напомнили об длинных очередях в СССР за «жесткой туалетной бумагой», «тощими курами» и невозможностью купить в России банан. Бывший посол назвал нынешнее состояние – «жарким миром», в противопоставление с Холодной войной.

Бывший посол США в России Майкл Макфол напомнил российскому президенту Владимиру Путину об огромных очередях в Советском Союзе и времене Холодной войны. Об этом Макфол написал в своем Twitter.

«Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл», – говорится в сообщении.

Он напомнил также об очередях за «жесткой туалетной бумагой» и «тощими курами».

«Презентация Путиным нового российского оружия побудило многих отождествлять нашу нынешнюю эпоху с новой Холодной войной. Я называю это «жарким миром» и объясняю более глубинные причины этой трагической, конфронтационной эпохи», – написал он позже, представляя свою новую книгу.

«Гуляй Поле» напоминает, что в ходе своего выступления 1 марта с посланием Федеральному собранию РФ Путин рассказал о новейших системах оружия, которые разрабатывает и принимает на вооружение Россия.

«Гуляй Поле»

Tags: Владимир Путин, жаркий мир, Майкл Макфол, Россия, холодная война

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены