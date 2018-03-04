В России на границе с Украиной крупный автомобильный затор

Затор возник в районе пограничного пункта пропуска «Троебортное» Брянской таможни, расположенного в Севском районе. Причиной возникновения затора являются погодные условия. На месте работают спасатели МЧС РФ.

Бригада спасателей направлена для растаскивания заторов, образовавшихся из-за сильного снегопада на Многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Троебортное» на участке российско-украинской границы в Брянской области РФ, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС РФ по Брянской области.

«На место происшествия была направлена бригада спасателей из 15 человек, а также 5 единиц техники… в том числе КАМАЗ специализированной пожарно-спасательной части «Лесник» для растаскивания заторов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, на 501 километре федеральной автодороги М-3 «Украина» (Москва – Киев) развернут мобильный пункт обогрева, в котором водители и пассажиры смогут обогреться, отдохнуть, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны. Также в пункте обогрева имеются автомобили повышенной проходимости с буксировочными тросами. Есть в мобильном пункте обогрева также радиостанции, работающие в сети водителей-дальнобойщиков, что позволяет мониторить ситуацию и своевременно оказывать им помощь. Имеются также палатки для приема пищи и оказания первой медицинской помощи.

Ранее Брянская таможня предупредила об очереди из 250 грузовых автомобилей на выезд из России в МАПП «Требортное». Ведомство рекомендовало перевозчикам, въезжающим в РФ с территории Украины, пересекать таможенную границу ЕАЭС через МАПП «Погар», расположенном на 23 км автодороги Погар-Гремяч или МАПП «Новые Юрковичи». Там ситуация стабильная.

МЧС РФ