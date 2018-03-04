Милитаризация Крыма не помешает деоккупации, – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров считает что размещение Россией в Крыму сильной военной группировки с самым современным вооружением не является препятствием для деоккупации Крыма.

Размещение Россией на территории аннексированного Крыма систем вооружения, в т.ч. зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», не помешает процессу деоккупации Крыма. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Действительно, россияне наполнили полуостров всем современным оружием, которое у них есть сейчас. Их зенитно-ракетные системы способны нанести вред странам членам НАТО – Болгарии, Румынии и Турции. Но говорить о том, что это создает преграды, которые невозможно преодолеть в контексте деоккупации Крыма, я бы не стал», – заявил Чубаров.

Глава Меджлиса напомнил, что на РФ по всем направлениям активно оказывают давление международные партнеры Украины, в том числе и экономическими санкциями.

«112 Украина»