Боевики ОРДЛО готовят провокацию для трансляции на российском телевидение

По данным украинской военной разведки в настоящее время российско-оккупационными силами готовится ряд провокаций, как против ВСУ, так и против мирного населения.

Ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможные вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По имеющейся информации, поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным огневым провокациям как против подразделений Вооруженных Сил Украины, так и против гражданского населения. При этом, они собираются прибегнуть к уже неоднократно испытанной ими коварной тактике, когда, обстреливая позиции украинской армии кремлевские наемники одновременно ведут огонь и в сторону неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов», – говорится в заявлении штаба АТО.

Прес-центр АТО повідомляєЗа даними розвідки штабу АТО найближчим часом на території Луганської і Донецької областей мо… Опубліковано Прес-центр штабу АТО 4 березень 2018 р.

Возможны провокации, связанные с договоренностями Трехсторонней контактной группы об установлении бессрочного прекращения огня, начиная с 5 марта 2018 с 00:00 часов (по киевскому времени). Такими циничными действиями оккупанты будут пытаться создать условия для обвинения сил АТО в якобы обстрелах неподконтрольных украинской власти прифронтовых населенных пунктов.

«К своим преступным действиям российско-оккупационные войска планируют привлечь подконтрольные им СМИ, а также съемочную группу телеканала «Россия-24», которая прибыла на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. По замыслу оккупационной администрации РФ, они должны снимать и обнародовать соответствующую картинку с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины, военного и военно-политического руководства Украины», – сообщают в штабе АТО.

Штаб АТО