Россия не выдаст в США обвиняемых из «списка Мюллера»

Россия не намерена экстрадировать в США фигурантов «списка Мюллера», обвиняемых во вмешательство в американские выборы. Президент Путин заявил, что никогда не выдаст граждан России, но при этом затребовал материалы дала.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выдаст своих граждан, которых Штаты подозревают в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года. Об этом Путин заявил в интервью «NBC News», отрывок которого телеканал опубликовал 4 марта.

«В интервью Путин заявляет, что его правительство не имеет никакого отношения к какому-либо вмешательству на выборах в 2016 году», – отмечает телеканал.

На вопрос ведущей, экстрадирует ли РФ подозреваемых во вмешательстве в выборы граждан, Путин ответил: «Никогда… никогда Россия не экстрадирует своих граждан, также как и США».

«Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим», – заявил президент РФ.

Как сообщает РБК, ранее Путин в интервью «NBC News» заявил, что перед официальным обвинением россиян американские чиновники должны были направить запрос в Генпрокуратуру России.

«Дайте нам этот документ, дайте нам официальный запрос», – заявил Путин, подчеркивая, что подобные заявления должны передаваться «по официальным каналам, а не идти через прессу и с криками в конгрессе США».

Путин заявил также, что Россия не может преследовать в уголовном порядке людей, которые не нарушали российских законов.

Как известно, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 граждан РФ во вмешательстве в выборы президента США. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками «фабрики троллей».

«NBC News»