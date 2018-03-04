Путин в первую очередь – военный преступник, и в последнюю – вор

Страх это главное оружие путинского режима. Именно страх заставляет людей юлить, говорить полуправду, а то и откровенно врать. Но надо признать всю преступность путинской России, открыто и честно.

Я совершенно спокойно и адекватно оцениваю все свои риски. Да, в России есть и в геометрической прогрессии нарастают расправы населением над инакомыслящими, заказные убийства сильных мира сего т.н. 5-ой колонны и неугодных, политические преследования и незаконные заключения в тюрьмы со стороны «правоохранительных» органов, пишет Александр Тверской на своей странице в Facebook.

Россия – страна объявленного убийства и узаконененного, одобренного сверху насилия. И я прекрасно понимаю, что меня могут ликвидировать разными способами в любой момент. Потому что вещи – своими именами.

Я совершенно спокойно и адекватно оцениваю все свои риски. Да, в России есть и в геометрической прогрессии нарастают рас… Опубліковано Александром Тверским 4 березень 2018 р.

Потому что Путин – это в последнюю очередь вор, а в первую – военный преступник, международный террорист и массовый убийца.

Потому что Кадыров – это монстр, недочеловек и убийца.

Потому что РФ – нелегитимная империя фашистского толка с культом войны, возведенным в абсолют.

Государство-преступник, которое не должно существовать в своем нынешнем виде.

Потому что Россия напала на Украину, аннексировала Крым, устраивает геноцид крымских татар и нацелено на физическое уничтожение Украины и всего украинского.

Потому что РФ бомбит мирное население Сирии.

Потому что РФ – не великая страна, не с великой историей, а нагромождение лживости, подлости и паскудства от начала и до конца – во все ее времена.

Потому что хватит врать, хватит юлить, хватит полуправды, хватит оттенков и хватит бояться. И я не боюсь. Страх – их главное оружие. Они меня не сломают, а физическое устранение – это будет их поражением, слово мое останется и будет жить. Ах, да, просто в качестве информации, в путинской России убивают 8 журналистов в год с 1999 года, когда он взорвал жилые дома и устроил геноцид чеченского населения под этим предлогом.

Александр Тверской, Facebook