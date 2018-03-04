Полиция раскрыла нападение и поджог венгерского культурного центра в Ужгороде

Нацполиция Украины задержала трех подозреваемых в поджоге венгерского культурного центра в Закарпатье. Возможные руководители поджога объявлены в розыск.

Полиция раскрыла нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, задержаны 5 человек, причастных к нападениям. Об этом 4 марта сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

«Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Один из них задержан в Черкассах, еще двое – в Кропивницком», – сообщил он.

Нацполіція розкрила обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді. Загалом 5 осіб затримано, імовірний орга… Опубліковано Сергієм Князєвим 4 березень 2018 р.

По данным Князева, установлен и объявлен в розыск возможный руководитель нападений.

«Накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Именно этих двух лиц наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей», – сообщил глава Нацполиции Украины.

При поддержке Генпрокуратуры решается вопрос о допросе задержанных.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало поляков, подозреваемых в поджоге здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС. Соответствующую информацию подтвердил тогда представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

За попыткой поджога офиса «Общества венгерской культуры Закарпатья» стоят два праворадикала из Польши. Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

«Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski), 01.04.1996 года рождения, житель г. Краков и Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak), 24.01.1993 года рождения, житель г. Быдгощ. Оба – граждане Польши, последователи праворадикальной организации «Фаланга», члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР», – сообщил чиновник.

В ночь с 26 на 27 февраля в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

«Гуляй Поле»