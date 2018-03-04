Европа готова выступить посредником между Украиной и Россией в газовом кризисе

Еврокомиссар по энергетике Шефчович призывает обе стороны найти удовлетворительное решение возникшего вопроса. При этом Еврокомисси высказала готовность содействовать этому процессу.

Европейская Комиссия заявила о готовности участвовать и выступать посредником в процессе по урегулированию газовой ситуации между Украиной и Россией. Об этом говорится в заявлении еврокомиссар по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Что касается Стокгольмского арбитража, то еврокомиссару Шефчовичу сообщили, что «Газпром» намерен разорвать свои контракты с «Нафтогазом». Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь непосредственных последствий по поставкам газа», – говорится в заявлении.

Сообщается, что в этом контексте еврокомиссар по энергетике Шефчович «призвал обе стороны найти удовлетворительное решение этого вопроса».

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что накануне Шефчович провел консультации по газовому кризису с украинской и российской сторонами.

«Гуляй Поле» так же напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что кризис с газом в стране успешно преодолен, дефицит ликвидирован. А «Нафтогаз Украины» собирается взыскать переплату за поставки газа по контракту с польской компанией «PGNiG» с «Газпрома», по вине которого возникла эта ситуация.

Еврокомиссия