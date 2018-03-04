Новая российская программа распила средств. Авианосец, который не построят

В России задуман новый распил бюджетных денег, на котором страна может просто разориться. Но самое важное не в этом – Россия просто не способна реализовать столь амбициозный проект постройки авианосца, нет ни средств, ни ресурсов.

Новый авианосец – это «белый слон», которого РФ позволить себе не может. Но это не помешает пилить бюджет на связанных с ним программах. На фоне подтверждения Кремлем подписания новой госпрограммы вооружений на 2018-2025 гг. (более 19 трлн руб.) в России в очередной раз подняли тему строительства собственного современного авианосца, пишет на страницах «Деловой Столицы» Андрей Коваленко.

Оружие будущего

В эфире «Эха Москвы» заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук уточнил, что появиться он должен после 2030-го, ведь в ГПВ 2011-2020 гг. на него деньги не заложили. О новой программе он распространяться не стал, как не стал говорить и о том, кто, как и чем будет строить этот авианосец.

Проект вроде бы уже имеется, причем в авиагруппу корабля войдут новейшие Су-57 (он же ПАК ФА), палубной версии которого, впрочем, все еще не существует. Да и всего самолетов так называемого пятого поколения у россиян четыре, два из которых отправили в Сирию для показухи.

В России много чего планировалось ранее. Например, в Москве очень уж хотели построить подводный авианосец (не иначе, как творчески переосмыслив, наработки японцев времен Второй мировой по оснащению субмарин ударными самолетами). Эти планы так и остались на уровне информационной бомбы, ведь ни мозгов, способных их реализовать, ни миллиардов долларов в казне не нашлось.

С наличием мозгов, конечно же, могут поспорить зрители последнего обращения Владимира Путина к Федеральному собранию, где он продемонстрировал мультфильмы с современным российским оружием, «ядерными установками, помещенными в крылатую ракету, которые способны долететь в любую точку мира«. С такими-то технологиями любой авианосец для Кремля – пустяк.

Но если смотреть на вещи серьезно, проблемы у российских судостроителей обязательно возникнут, хотя выбрать, на первый взгляд, есть из чего. В 2015-м Крыловским государственным научным центром (КГНЦ) был представлен концепт атомного авианосца проекта 23000Э «Шторм». Достаточно серьезный корабль с водоизмещением 95 тыс. тонн, длиной 330 м, шириной корпуса 42 м и полетной палубы 85 м должен быть способен нести 90 летательных аппаратов. Но он так и остается проектом.

На авиасалоне МАКС-2017 и форуме «Армия-2017» замминистра обороны Юрий Борисов рассказывал, что в 2025 г. предусматривается закладка нового тяжелого авианесущего крейсера с возможностью размещения на нем самолетов укороченного взлета и вертикальной посадки, сразу же вспомнив о развитии линии фирмы «Яковлев» (Як-44, который так и не поднимался в воздух и Як-141, оставшийся экспериментальным). А в конце 2017-го в КГНЦ заявили, что будет представлена концепция легкого многоцелевого авианосца водоизмещением в диапазоне 30-40 тыс. тонн, который сможет нести около 50 летательных аппаратов, включая Су-33 и МиГ-29К.

Стоит напомнить и о аванпроекте КГНЦ и ПКБ «Невское» в начале 10-х атомного корабля водоизмещением 60 тыс. тонн, который зарубили из-за того, что он слишком напоминал недостроенный из-за распада СССР «Ульяновск» (распилили в 1992-м) и был даже без электрокатапульты, как у новейшего американского «Джеральда Р. Форда». Неважно, что американцы с 1920-го построили более 70 авианосцев и сотни конвойных, учебных и десантных кораблей. Россия же хочет соответствовать.

Но любой новейший российский проект можно поставить под сомнение целым рядом моментов. Во-первых, последние авианосцы советской эпохи строились на судоверфях в Николаеве. Как и единственный на данный момент тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», максимальное водоизмещение которого составляет 58,6 тыс. тонн., введенный в эксплуатацию в 1991 г.

Во-вторых, когда речь зайдет об энергоустановке для нового авианосца, то стоит напомнить, что в России нет собственных дизельных и газотурбинных установок большой мощности, не говоря уже об атомной. Кроме того, страна находится под санкциями и не сможет просто так приобрести для своего детища газотурбинные двигатели в США и даже Украине, как и многие другие комплектующие.

Придется вести дела с контрагентами внутри страны, что значительно увеличит как стоимость, так и сроки. И, что тоже немаловажно, СССР так и не смог разработать надежных катапульт – и сомнительно, что сможет Россия. А без них создание полноценного большого авианосца невозможно, поскольку характерный носовой «трамплин» накладывает серьезные ограничения на выбор самолетов для его авиагруппы.

В чем проблема

Как известно Россия провалила госпрограммы вооружений 2005-2015 гг. (5 трлн руб.) и ГПВ-2020 (19 трлн руб.). Одной из причин провала последней называли санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014-м. Кремлю пришлось заниматься импортозамещением в ВПК. В феврале 2018-го зампред российского Кабмина Дмитрий Рогозин рассказал, что Москве удалось заменить отечественными аналогами около 200 образцов комплектующих, производимых в странах ЕС и НАТО. Тот же Рогозин заявлял, что для строительства собственного авианосца в стране есть все необходимое. Но он о многом умолчал.

Начнем с газотурбинных двигателей для военных кораблей. После крымских событий Москва столкнулась с огромной проблемой, ведь пришлось искать замену продукции николаевской «Зоря-Машпроект». Они еще в 2015-м не верили, что Украина прекратит продавать двигатели, но так и случилось.

Россияне вложили огромные средства в рыбинское НПО «Сатурн» и начали ударными темпами производить собственный аналог для фрегатов проектов 22350 «Адмирал Горшков» и 11356 «Адмирал Григорович». Кроме этого, налаживались закупки китайских двигателей. Но китайские производители также зависят от николаевских комплектующих. Поэтому в полной мере заменить украинские газотурбинные двигатели России так и не удалось.

Яркий и простой пример. Россия никак не может разобраться с фрегатом «Адмирал Горшков», с момента закладки которого прошло 12 лет. Флоту его собирались передать в 2011 г., на испытания он вышел лишь в 2014 г. и угробил газотурбинный двигатель из Николаева. Процесс замедлился. После того как на него установили российский аналог, испытания продолжаются, а в эксплуатацию он должен быть введен лишь в 2018 г.

На этом фоне можно лишь представить, что будет с авианосцем, который еще нужно где-то строить. На территории страны нет верфей, где можно вести сборку боевых кораблей требуемого водоизмещения в 60-80 тыс. тонн. Выход, конечно, предлагался. Будущие авианосцы россияне планировали строить на двух разных верфях по модульному принципу, а потом собирать на ПО «Севмаше». Так, например, поступали британцы при создании «Квин Элизабет».

Кроме того, Дмитрий Рогозин анонсировал создание сухого дока на Дальнем Востоке, после введения в эксплуатацию которого Кремль сможет строить корабли водоизмещением 110-115 тыс. тонн. Строительство и правда ведется на судостроительном предприятии «Звезда» на Дальнем Востоке. Верфь сможет построить авианосец, вот только сама она является не военным проектом, а коммерческим с импортным оборудованием, в который огромные инвестиции вложила Южная Корея – союзник США.

Если вернуться к «Севмашу», его цеха предназначались для строительства линкоров и тяжелых крейсеров. К тому же он занимался модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» в «Викрамадитью» для ВМС Индии. Но она оказалась сложнейшей и убыточной. И потом «Севмаш» загружен профильными заказами – атомными подлодками.

Кроме того, чтобы заниматься авианосцами, на Севмаше нужно как минимум углубить бассейн, на что потребуются миллиарды рублей.

Российские аналитики еще до введения санкций считали, что проектирование, исследовательские работы, строительство модулей и их транспортировка на «Севмаш», создание необходимой инфраструктуры, работы по достройке и тестированию корабля в море обойдутся в $1 млрд за каждую тысячу тонн водоизмещения. Кроме этого, потребуются деньги на создание моделей палубных самолетов. Новый авианосец также нужно обеспечить эскортом из фрегатов и атомных подлодок.

Сейчас в России говорят о создании легкого авианосца, который можно строить на «Севмаше» или заводе «Залив» в Керчи. Но в стране нет даже причалов и инфраструктуры для приема авианосцев. «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» прописался у причала судоремонтного завода СРЗ-35, где его ремонтируют после каждого выхода в море.

Если для сравнения взять Китай, то там для своего «Ляолиня» (бывший «Варяг», который был заложен в Николаеве в 1985 г. и продан Украиной Китаю в 1998 г.) построили в Циндао военную базу. При этом Китай потратил на перестройку этого корабля 10 лет. И страна продолжает тратить огромные средства на инфраструктуру – там планируют построить 10 баз для авианосцев на всех континентах мира и пока что шесть кораблей.

Кадры решают все

Даже Поднебесная, вбухивающая огромные деньги в технологии, испытывает трудности с котлотурбинными установками. При этом там уже заложили третий авианосец и к 2025-му обещают создать атомный. Единственный французский атомный авианосец «Шарль де Голль» проводит значительное количество времени в ремонтах.

Индийский авианосец «Викрант» водоизмещением 40 тыс. тонн, способный нести 40 летательных аппаратов, был заложен в 2009 г. В реализации проекта участие принимают Невское проектно-конструкторское бюро, итальянская фирма «Финкантьери» и французский концерн «Наваль груп».

Авианосец должен был стоить $500 млн. Газотурбинные двигатели LM 2500 + поставляли американцы, а Израиль и европейские компании ЗРК «Барак-1» и «Барак-8» соответственно. Несмотря на такой интернациональный потенциал, корабль все еще не сдан ВМС Индии – планируют это сделать в 2023 г., а его смета уже превысила $3 млрд . В лучшем случае его построят за 14 лет.

У России не будет такой интернациональной помощи. Все, на что сможет рассчитывать Москва, – это собственный интеллектуальный потенциал и, если повезет, помощь китайцев. Относительно мозгов – в России банально некому строить авианосцы. У КГНЦ нет соответствующего опыта, проекты создает ПКБ «Невское», которое деградировало после развала СССР из-за отсутствия финансовой поддержки, потеряв значительное количество сотрудников.

Единственный серьезный опыт оно получало, сопровождая «Адмирала Кузнецова», большой десантный корабль «Иван Грен» и перестройку «Адмирала Горшкова» в «Викрамадитью» для Индии. Как без опыта создать современный авианосец – загадка. Учитывая, что с технологиями для него, с той-таки электромагнитной катапультой и многими другими узлами электроники и робототехники, возникнут проблемы из-за санкций.

Зачем России авианосец

Главные лоббисты этой идеи в России ссылаются на сирийский опыт и необходимость. Уже упомянутый «Адмирал Кузнецов» – авианосец трамплинного взлета – совершил сирийский поход в конце 2016-го. По официальной информации, за два месяца участия в боевых действиях летчики авианосца выполнили 420 боевых вылетов. В США, где следили за действиями россиян, эти цифры подкорректировали, мол, с палубы «Кузнецова» было совершено всего 154 боевых вылета.

И здесь необходимо привести некоторое сравнение. Новейший американский авианосец «Джеральд Р. Форд», который имеет электромагнитные катапульты EMALS, что не светят России, способен обеспечить 160 вылетов в сутки, а при необходимости – все 220. Британский «Квин Элизабет», на котором будут базироваться американские самолеты укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B «Лайтнинг II», способен в сутки выдать 110 взлетов.

Простая математика позволит подсчитать, что достигнуть количества пусков «Адмирала Кузнецова» за два месяца британцы смогут за пять суток, американцы – за трое или даже менее двух. Ни о какой гонке вооружений речи быть не может.

У России нет денег не только на само строительство нового авианосца, но и на его операции. Сирийское плавание «Кузнецова», по данным РБК, обошлось российскому бюджету в примерно 10 млрд руб. ($177 млн). Эта сумма не включает ремонта корабля и учебных выходов в море. А если говорить о том, что авианосцы являются очень лакомыми мишенями для противника, они нуждаются в эшелонированной обороне.

Если посмотреть на то, как Россия преуспела с ГПВ-2020, то из 15 фрегатов (проекты 22350 и 113556) флот получил лишь два, один из которых ушел на ремонт. Планировалось изначально построить восемь подводных лодок «Ясень», позже цифру сократили до шести. В итоге флот получил две. По атомным подводным ракетоносцами «Борей» ситуация схожая – планировали восемь, получили три.

Если страна так вязнет в долгостроях менее сложных кораблей, то с авианосцем картина будет еще более плачевной. Но, похоже, именно это и нужно лоббистам строительства нового «кораблика», среди которых первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, грозившийся построить целых шесть, уже упомянутый вице-премьер Дмитрий Рогозин и т. д.

Если им удастся протолкнуть проект авианосца, под него будут заложены огромные государственные средства. Сроки и смета будут постоянно увеличиваться, и для этого есть огромное количество предпосылок, начиная с доведения до ума инфраструктуры до логистики по строительству и отбора бюджетных денег через сотни, а то и тысячи контрагентов, через которых будут закупаться комплектующие.

В итоге Россия рискует получить дорогущий долгострой на десятки лет – еще более длительный, чем индийский «Викрант».

По индексу восприятия коррупции, составленному Transparancy International в 2017 г., Индия занимает 81 место, а Россия – 135. Можете себе только представить объемы будущего «распила». Видится, что главной целью продвижения идеи авианосца является желание «пилить» военный бюджет – много и долго.

Ведь технологически не то что перегнать, а просто догнать США, Британию и даже Китай в этом направлении Россия не способна. Она скорее разорится.

Андрей Коваленко, «Деловая Столица»