В аварии в Подмосковье погиб украинец

В Подмосковье рейсовый автобус с украинскими гражданами влетел в снегоуборочную машину. Один пассажир рейсового автобуса погиб, еще трое получили травмы.

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием снегоуборочной машины и рейсового автобуса с гражданами Украины в Чеховском районе Подмосковья. Об этом сообщили в воскресенье «ТАСС» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«Около 13:45 в районе 78-го км автодороги «Крым» в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля «КамАЗ», – сказали в ведомстве, отметив, что по предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.

Источник «ТАСС» в экстренных службах в свою очередь уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.

«ТАСС»