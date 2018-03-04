В ОРДЛО и России обиделись на требование Волкера

В заявления представителей российских оккупационных властей ОРДЛО звучат призывы к «политическому диалогу с де-факто сложившейся властью, поддерживаемой местным населением».

Представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник заявляет, что начинать переговоры о мирном разрешении конфликта на Донбассе нужно не с «расформирования» псевдореспублик, а с выстраивания диалога «с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением». Так он отреагировал на слова спецпредставителя США Курта Волкера о том, что образования «ЛНР» и «ДНР» должны быть ликвидированы, поскольку они не соответствуют Конституции Украины, передают РИА «Новости».

По словам Мирошника, псевдореспублики де-факто являются и стороной конфликта, и стороной переговоров.

«Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве», – сказал Мирошник.

В то же время, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в комментарии RT заявил, что Волкер и американская сторона в целом не являются «объективным и беспристрастным посредником» в урегулировании конфликта на востоке Украины.

«Слова Волкера, разумеется, не вписываются ни в какие рамки имеющихся договорённостей минского формата и, на мой взгляд, достаточно серьёзным образом ставят под вопрос его готовность и способность вносить реальный вклад в продвижение вперёд столь сложного, чувствительного конфликта», – подчеркнул он.

В свою очередь, замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что призыв Волкера «расформировать» «ДНР» и «ЛНР» – это попытка пересмотреть Минские договоренности.

Чепа добавил, что действовать необходимо только в соответствии с достигнутыми договоренностями, а остальное – «попытки объяснить бездействие украинских властей и американцев, которые их во всем покрывают».

РИА «Новости»