Из-за Крыма могут не признать легитимность Путина после 18 марта

Результаты президентских выборов в России могут не признать, если они будут проведены на территории оккупированного и аннексированного Крыма. Мировое сообщество намерено действовать в тех же стандартах, что применялись к выборам в Госдуму в 2016 году.

Если Россия проведет президентские выборы в аннексированном Крыму, международное сообщество может не признать итоги голосования. Об этом посол США в Украине Мари Йованович, заявила в эфире телеканала «Прямой».

Она напомнила, что Крым – это Украина, поэтому после аннексии полуострова любые выборы, которые Россия проводила на аннексированной территории, не признавались международным сообществом.

«Я думаю, что будет, как и со всеми выборами в Крыму: подход, с которым мы трактовали эти выборы в прошлом, является таким, что мы не признаем их», – отметила Йованович.

«Гуляй Поле» напоминает, что Прокуратура АРК предупреждает украинских граждан об уголовной ответственности за участие в организации выборов на территории полуострова.

«Прямой»