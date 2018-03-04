За организацию российских «выборов» в Крыму будет грозить 15-летний срок

Такое предупреждение украинским гражданам вынесла Прокуратура АРК. Участие в организации российских президентских выборов на территории оккупированного Крыма будет квалифицироваться, как «государственная измена».

Прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму, им грозит ответственность по статье «государственная измена» Уголовного кодекса Украины. Об этом в комментарии «Крым.Реалии» рассказал заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко.

«Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление», — сообщил Удовиченко.

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента России в аннексированном Крыму.

Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, организующих российские выборы в аннексированном Крыму.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года — годовщину российской аннексии Крыма.

Президент Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

«Крым.Реалии»