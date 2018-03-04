Появилось первое обвинение по польскому антибандеровскому закону

В Польше по закону об Институте национальной памяти («антибандеровский» закон) первое обвинение было выдвинуто в адрес аргентинской газеты Pagina 12.

Данный закон предусматривает до трех лет лишения свободы за заявления о причастности поляков к преступлениям, которые были совершены нацистской Германией. Целью этого, как заявляется, является недопущение обозначения нацистских лагерей смерти на территории Польши, например, Освенцим, как польских.

В пятницу, 2 марта, неправительственная организация «Польская лига против диффамации» (RDI) подала иск против аргентинской газеты Pagina 12.

RDI заявила, что газета использовала фотографию антикоммунистических польских бойцов сопротивления после Второй мировой войны в статье о погроме в Едвабне в 1941 году, когда были убиты около 300 евреев.

RDI обвинила Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в «действиях, направленных на нанесение вреда польскому народу и хорошей репутации польских солдат».

Напомним, долгое время считалось, что массовое убийство евреев в деревне Едвабне в июле 1941 года совершили немцы, но позже выяснилось, что среди погромщиков в основном были поляки.

В 70-ю годовщину погрома в Едвабне тогдашний польский президент Бронислав Коморовский принес извинения еврейскому народу.

AFP