СССР им мало. Путин объявил новую гонку вооружений

Предвыборный митинг президента России (мероприятие, которому по прихоти путинских пиарщиков придали форму оглашения ежегодного Послания президента Федеральному собранию) станет, конечно, историческим событием. В том смысле, в каком таким событием стала Фултонская речь Уинстона Черчилля. Это фактическое объявление новой «холодной войны». С этой точки зрения, по меньшей мере, смешно анализировать реалистичность всего того, что Путин наговорил в первой части своего выступления. Все эти обещания невиданного расцвета экономики, повышения жизненного уровня, развития медицины и образования. Ничего этого не будет.

Потому что вторая половина выступления была посвящена подготовке военного противостояния с Западом, прежде всего с США. Путин поведал не об одном, а о нескольких видах разработанного и вроде бы отправленного уже в серийное производство супероружия, которое превосходит все, чем обладают другие члены ядерного клуба. По его словам, Москва создает новую тяжелую ракету «Сармат», у которой вообще нет никаких ограничений по дальности полета: она может достичь цели (очевидно, территории США) как через Северный, так через Южный полюса. Но эта 200-тонная ракета, способная доставить к цели полтора десятка ядерных боеголовок, – сущая ерунда по сравнению с другой суперсекретной новинкой.

Россия, оказывается, создала крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, что опять-таки позволяет ей лететь на любое расстояние, менять маршрут, использовать рельеф местности. А еще уже создана гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая летит со скоростью в 10 раз превышающую скорость звука на расстояние свыше 2000 километров, при этом маневрирует на всех стадиях полета. Комплексы, оснащенные этой ракетой, заявил Путин, уже заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. У России также есть другие гиперзвуковые крылатые ракеты «Авангард», которая, как с восторгом поведал президент, летит в некоем «коконе» из плазмы.

Кроме того, по словам Путина, завершены испытания беспилотных подводных аппаратов, оснащенных опять-таки невиданными атомными энергетическими установками, которые в сотни раз превосходят те, что установлены на действующих подводных лодках. И эти подводные беспилотники, способные нести сверхмощные ядерные боеприпасы, могут уничтожать и авианосные группировки, и инфраструктуру на побережье «потенциального противника». А еще есть боевые лазеры, типа гиперболоиды инженера Путина. Вся эта милитаристская фантастика сопровождалась мультфильмами (научились у Ким Чен Ына), в которых ракеты с разных концов летят понятно куда. Аудитория была в неописуемом восторге. Подозреваю, что телеканалы погрузят в такой же восторг подведомственное население, которому Верховный главнокомандующий предложил придумать названия для нашего супероружия.

Вряд ли те, кто пребывает в милитаристском ажиотаже, задали себе простой вопрос: а почему в первой части своего спича Путин говорил об опасности технологического отставания России, если страна совершила аж несколько невиданных технологических прорывов? В частности, создала атомную энергетическую установку на летательный аппарат. Уже на одно это можно жить ближайшие лет двадцать, отпуская сколько угодно на медицину и образование…

Так или иначе, понятно: главной целью предвыборного путинского Послания было разогнать новую волну милитаристского восторга (мы всех можем уничтожить) и тем самым закрыть все неприятные вопросы и про российскую нищету, и про разгром колонны наемников в Сирии, учиненный американцами. Не исключено, что путинские эскапады и есть компенсация за сирийский позор. Вероятно, что это теперь такая манера вести внешнюю политику – полюби меня, а то в морду дам. Если так, г-ну Лаврову вместе со всеми своими сотрудниками пора переходить в подчинение генерала армии Шойгу. Не зря же Владимир Путин пообещал западным «партнерам» проинформировать их о новых военных возможностях России. Отличное занятие для российских дипломатов – заниматься запугиванием.

Что касается фактической стороны дела, то есть некоторые основания сомневаться в победных путинских заявлениях. Скажем, известно, что создание «Сармата» сталкивается с известными трудностями. В открытой информации появились лишь сообщения о так называемых «бросковых» испытаниях ракеты – то есть испытаниях способности вытолкнуть ракету из шахты. Если иметь в виду, что Москва и Вашингтон должны обмениваться информацией о пусках, то американцы вряд ли пропустили бы пуск «Сармата». Стало быть, довольно скоро, если не мы, то высокопоставленные люди в Вашингтоне будут точно знать, насколько путинские заявления соответствуют действительности. О крылатых ракетах с ядерными энергетическими установками ничего неизвестно. И надо разобраться, не позаимствовали ли умельцы из ведомства Шойгу идею одной из компьютерных игр, что с военными пропагандистами случается.

Несколько лет назад с одного из совещаний Путина с военными «утекла» информация о разработке «Статуса-6». В кадрах, продемонстрированных сразу несколькими федеральными телеканалами, фигурировал чертеж этого самого подводного беспилотника. Тогда эксперты пришли к мнению, что речь идет о некоем «оружии Судного дня». Беспилотник будет запущен в момент ядерного удара по России и должен уничтожить западное и восточное побережья США. Что весьма ясно продемонстрировало образ мыслей Владимира Путина и его подчиненных.

Длинные разъяснения Путина о том, что создание этого замечательного оружия является всего лишь ответом на то, что вероломные американцы аж 16 лет назад вышли из Договора по ПРО и с тех пор заняты исключительно подготовкой перехвата российских ракет, к реальности имеют мало отношения. Американское коварство не помешало России заключить не один, а целых два Договора о сокращении стратегических вооружений – с чего бы это делать Кремлю, если он подозревал «партнеров» в попытке добиться полного превосходства? Много раз серьезные ученые доказывали, что американская ПРО в ее нынешнем виде неспособна осуществить перехват российских ракет. Хотя бы потому, что у американских противоракет гораздо ниже скорость, чем у российских стратегических ракет, они просто не догоняют их.

Договор по ПРО – не более чем повод для угроз в адрес Запада. Но российский начальник явно заигрался. Ведь теперь совершенно неважно, блефует Путин или нет. Посчитав происходящее серьезной угрозой, США начнут разработку и массированное производство вооружений. Москва будет вынуждена отвечать. Последствия прошлой гонки вооружений хорошо известны – она развалила СССР. В любом случае, рассчитывать на обещанный рост благосостояния не приходится. Впрочем, так ли он нужен. Ведь россияне всегда смогут словить кайф, придумывая звучные названия для непобедимых ракет…

Александр Гольц, «Новое Время»