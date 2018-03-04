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Зона "русского мира"

СССР им мало. Путин объявил новую гонку вооружений

Александр Гольц, «Новое Время»
04 марта 2018

Предвыборный митинг президента России (мероприятие, которому по прихоти путинских пиарщиков придали форму оглашения ежегодного Послания президента Федеральному собранию) станет, конечно, историческим событием. В том смысле, в каком таким событием стала Фултонская речь Уинстона Черчилля. Это фактическое объявление новой «холодной войны». С этой точки зрения, по меньшей мере, смешно анализировать реалистичность всего того, что Путин наговорил в первой части своего выступления. Все эти обещания невиданного расцвета экономики, повышения жизненного уровня, развития медицины и образования. Ничего этого не будет.

Потому что вторая половина выступления была посвящена подготовке военного противостояния с Западом, прежде всего с США. Путин поведал не об одном, а о нескольких видах разработанного и вроде бы отправленного уже в серийное производство супероружия, которое превосходит все, чем обладают другие члены ядерного клуба. По его словам, Москва создает новую тяжелую ракету «Сармат», у которой вообще нет никаких ограничений по дальности полета: она может достичь цели (очевидно, территории США) как через Северный, так через Южный полюса. Но эта 200-тонная ракета, способная доставить к цели полтора десятка ядерных боеголовок, – сущая ерунда по сравнению с другой суперсекретной новинкой.

Россия, оказывается, создала крылатую ракету с ядерной энергетической установкой, что опять-таки позволяет ей лететь на любое расстояние, менять маршрут, использовать рельеф местности. А еще уже создана гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая летит со скоростью в 10 раз превышающую скорость звука на расстояние свыше 2000 километров, при этом маневрирует на всех стадиях полета. Комплексы, оснащенные этой ракетой, заявил Путин, уже заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. У России также есть другие гиперзвуковые крылатые ракеты «Авангард», которая, как с восторгом поведал президент, летит в некоем «коконе» из плазмы.

Новая шестилетка Путина: чтобы все боялись, чтоб не насмехались

Кроме того, по словам Путина, завершены испытания беспилотных подводных аппаратов, оснащенных опять-таки невиданными атомными энергетическими установками, которые в сотни раз превосходят те, что установлены на действующих подводных лодках. И эти подводные беспилотники, способные нести сверхмощные ядерные боеприпасы, могут уничтожать и авианосные группировки, и инфраструктуру на побережье «потенциального противника». А еще есть боевые лазеры, типа гиперболоиды инженера Путина. Вся эта милитаристская фантастика сопровождалась мультфильмами (научились у Ким Чен Ына), в которых ракеты с разных концов летят понятно куда. Аудитория была в неописуемом восторге. Подозреваю, что телеканалы погрузят в такой же восторг подведомственное население, которому Верховный главнокомандующий предложил придумать названия для нашего супероружия.

Вряд ли те, кто пребывает в милитаристском ажиотаже, задали себе простой вопрос: а почему в первой части своего спича Путин говорил об опасности технологического отставания России, если страна совершила аж несколько невиданных технологических прорывов? В частности, создала атомную энергетическую установку на летательный аппарат. Уже на одно это можно жить ближайшие лет двадцать, отпуская сколько угодно на медицину и образование…

Так или иначе, понятно: главной целью предвыборного путинского Послания было разогнать новую волну милитаристского восторга (мы всех можем уничтожить) и тем самым закрыть все неприятные вопросы и про российскую нищету, и про разгром колонны наемников в Сирии, учиненный американцами. Не исключено, что путинские эскапады и есть компенсация за сирийский позор. Вероятно, что это теперь такая манера вести внешнюю политику – полюби меня, а то в морду дам. Если так, г-ну Лаврову вместе со всеми своими сотрудниками пора переходить в подчинение генерала армии Шойгу. Не зря же Владимир Путин пообещал западным «партнерам» проинформировать их о новых военных возможностях России. Отличное занятие для российских дипломатов – заниматься запугиванием.

Что касается фактической стороны дела, то есть некоторые основания сомневаться в победных путинских заявлениях. Скажем, известно, что создание «Сармата» сталкивается с известными трудностями. В открытой информации появились лишь сообщения о так называемых «бросковых» испытаниях ракеты – то есть испытаниях способности вытолкнуть ракету из шахты. Если иметь в виду, что Москва и Вашингтон должны обмениваться информацией о пусках, то американцы вряд ли пропустили бы пуск «Сармата». Стало быть, довольно скоро, если не мы, то высокопоставленные люди в Вашингтоне будут точно знать, насколько путинские заявления соответствуют действительности. О крылатых ракетах с ядерными энергетическими установками ничего неизвестно. И надо разобраться, не позаимствовали ли умельцы из ведомства Шойгу идею одной из компьютерных игр, что с военными пропагандистами случается.

Загнанная крыса. Может ли Путин начать ядерную войну

Несколько лет назад с одного из совещаний Путина с военными «утекла» информация о разработке «Статуса-6». В кадрах, продемонстрированных сразу несколькими федеральными телеканалами, фигурировал чертеж этого самого подводного беспилотника. Тогда эксперты пришли к мнению, что речь идет о некоем «оружии Судного дня». Беспилотник будет запущен в момент ядерного удара по России и должен уничтожить западное и восточное побережья США. Что весьма ясно продемонстрировало образ мыслей Владимира Путина и его подчиненных.

Длинные разъяснения Путина о том, что создание этого замечательного оружия является всего лишь ответом на то, что вероломные американцы аж 16 лет назад вышли из Договора по ПРО и с тех пор заняты исключительно подготовкой перехвата российских ракет, к реальности имеют мало отношения. Американское коварство не помешало России заключить не один, а целых два Договора о сокращении стратегических вооружений – с чего бы это делать Кремлю, если он подозревал «партнеров» в попытке добиться полного превосходства? Много раз серьезные ученые доказывали, что американская ПРО в ее нынешнем виде неспособна осуществить перехват российских ракет. Хотя бы потому, что у американских противоракет гораздо ниже скорость, чем у российских стратегических ракет, они просто не догоняют их.

Договор по ПРО – не более чем повод для угроз в адрес Запада. Но российский начальник явно заигрался. Ведь теперь совершенно неважно, блефует Путин или нет. Посчитав происходящее серьезной угрозой, США начнут разработку и массированное производство вооружений. Москва будет вынуждена отвечать. Последствия прошлой гонки вооружений хорошо известны – она развалила СССР. В любом случае, рассчитывать на обещанный рост благосостояния не приходится. Впрочем, так ли он нужен. Ведь россияне всегда смогут словить кайф, придумывая звучные названия для непобедимых ракет…

Александр Гольц, «Новое Время»

Tags: Владимир Путин, ПРО, США

© Гуляй Поле

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