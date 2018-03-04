Российский сенатор Пушков заявил, что без согласия «ДНР» и «ЛНР» миротворцев на Донбассе не будет

В российском Совете Федерации заявили, что образования «ЛНР» и «ДНР» на востоке Украины – «часть Минских соглашений, без согласия которых никаких миротворцев на Донбассе не будет»

Об этом в Twitter написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать «ЛНР» и «ДНР». Забыл, видно, что они — часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», — подчеркнул Пушков.

Как сообщала «ДС», спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил: «Так называемые «Луганская Народная Республика» и «Донецкая Народная Республика» являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы».

Он отметил, что эти образования нарушают Конституцию Украины.

«Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть», — подчеркнул Волкер.

«ДС»