Российские хакеры атаковали ресурс немецкого правительства

Хакеры провели атаку на информсеть правительства Германии с целью получить доступ к документам МИДа страны, а взлом произошел через онлайн-курсы для дипломатов

Целью хакерской атаки на сервера немецкого правительства, в осуществлении которой подозревают российских хакеров, являлись документы немецкого министерства иностранных дел.

Шпионские программы были обнаружены на компьютерах 17 сотрудников МИД разведкой дружественной страны, которая передала эту информацию Германии.

Немецкая контрразведка попыталась выйти на след шпионов, но эта попытка была нейтрализована обнародованием информации о хакерской атаке.

«Я опасаюсь, что большинство немецких земель ничего не могут противопоставить сложным кибератакам», — заявил эксперт по внутренней политике СДПГ Буркхард Лишка.

Напомним, ранее в правительстве Германии признали, что российские хакеры из группы APT28 (Fancy Bear), в декабре 2017 года взломали компьютеры Министерства иностранных дел и министерства обороны ФРГ, внедрив вредоносное программное обеспечение в правительственную сеть. Согласно информации немецких СМИ, в 2015 году Fancy Bear атаковала внутреннюю сеть немецкого парламента, а также НАТО и правительств стран Восточной Европы.

Как сообщало «Гуляй Поле», депутаты Бундестага потребовали от правительства РФ объяснений относительно атаки российских хакеров на цифровые сети правительства Германии.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung