Польша и Чехия подтверждают выполнения Украиной транзитных обязательств

Украина добросовестно и в полном объеме выполняет свои транзитные обязательства по транспортировке газа перед своими контрагентами в Польше и Чехии. Это подтвердили газовые операторы этих стран.

Польские и чешские газовые операторы подтвердили добросовестное выполнение Украиной транзитных обязательств. Об этом заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк в комментарии Polsat News, передает Укринформ.

«Мы следим за объемами газа, которые транзитом поступают в Польшу из России через территорию Украины. Мы не заметили никаких аномалий, газ поставляется нормально», – подчеркнул Возняк.

Крупнейший чешский газовый оператор также подтвердил, что Украина полностью выполняет свои обязательства по транзиту газа в ЕС.

Об этом написал на своей странице в Twitter посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис.

«Поставки газа через Украину в Чехии проходят без перебоев и в законтрактованных объемах», – отметил он.

Найбільший чеський газовий оператор підтверджує, що Україна повністю виконує свої зобов'язання щодо транзиту газу до ЄС: поставки газу через Україну до Чехії відбуваються без перебоїв і у законтрактованих обсягах https://t.co/vqRmJmOsmE — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) March 2, 2018

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

«Укринформ»