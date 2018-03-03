У российского олигарха Дерипаски обнаружили кипрский паспорт

Международная группа расследования коррупции получила документы согласно которым российский олигарх Дерипаска является обладателем кипрского паспорта. Для получения гражданства он должен был вложить в экономику Кипра не менее 2 млн. евро.

Бизнесмен Олег Дерипаска получил паспорт и гражданство Кипра. Об этом узнали журналисты Центра расследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) и британская газета «The Guardian».

Согласно документам, попавшим в распоряжение расследователей, предприниматель получил гражданство Кипра в 2017 году. Для этого бизнесмену необходимо было вложить около 2 млн евро в недвижимость или в местные компании и государственные ценные бумаги Кипра.

По информации журналистов, Дерипаска подал первое прошение о предоставлении кипрского гражданства в 2016 году, однако ему отказали из-за расследования по отмыванию денег в Бельгии. Позднее, пишет «The Guardian», дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств, после чего власти Кипра пересмотрели прошение бизснемена.

Представитель бизнесмена подтвердил РБК опубликованную журналистами информацию. «Широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру. Это и стало причиной получения дополнительного паспорта. <…> Наличие кипрского паспорта также никак не отражается на его налогах, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности», – сообщил он.

Кроме того, в расследовании отмечается, что кипрские власти предложили гражданство еще одному российскому миллиардеру – Виктору Вексельбергу, однако его представитель утверждает, что у бизнесмена есть только российский паспорт.

Олег Дерипаска занимает 23 место, по версии Forbes, в списке богатейших бизнесменов России с доходом в 5100 млн долларов в год. В феврале предприниматель покинул пост генерального директора En+. Он останется членом совета директоров компании «Русала».

Среди причин такого решения называлось включение Дерипаски в так называемый «кремлевский список» лиц, которым грозят американские санкции.

«The Guardian»