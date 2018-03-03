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Новости

У российского олигарха Дерипаски обнаружили кипрский паспорт

«The Guardian»
03 марта 2018

Международная группа расследования коррупции получила документы согласно которым российский олигарх Дерипаска является обладателем кипрского паспорта. Для получения гражданства он должен был вложить в экономику Кипра не менее 2 млн. евро.

Бизнесмен Олег Дерипаска получил паспорт и гражданство Кипра. Об этом узнали журналисты Центра расследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) и британская газета «The Guardian».

Согласно документам, попавшим в распоряжение расследователей, предприниматель получил гражданство Кипра в 2017 году. Для этого бизнесмену необходимо было вложить около 2 млн евро в недвижимость или в местные компании и государственные ценные бумаги Кипра.

По информации журналистов, Дерипаска подал первое прошение о предоставлении кипрского гражданства в 2016 году, однако ему отказали из-за расследования по отмыванию денег в Бельгии. Позднее, пишет «The Guardian», дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств, после чего власти Кипра пересмотрели прошение бизснемена.

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Представитель бизнесмена подтвердил РБК опубликованную журналистами информацию. «Широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру. Это и стало причиной получения дополнительного паспорта. <…> Наличие кипрского паспорта также никак не отражается на его налогах, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности», – сообщил он.

Кроме того, в расследовании отмечается, что кипрские власти предложили гражданство еще одному российскому миллиардеру – Виктору Вексельбергу, однако его представитель утверждает, что у бизнесмена есть только российский паспорт.

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Олег Дерипаска занимает 23 место, по версии Forbes, в списке богатейших бизнесменов России с доходом в 5100 млн долларов в год. В феврале предприниматель покинул пост генерального директора En+. Он останется членом совета директоров компании «Русала».

Среди причин такого решения называлось включение Дерипаски в так называемый «кремлевский список» лиц, которым грозят американские санкции.

«The Guardian»

Tags: гражданство, дерипаска, Кипр, коррупция, Россия

© Гуляй Поле

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