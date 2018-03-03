В зоне АТО установился «режим тишины»

После подписания новых соглашений о абсолютном и бессрочном перемирии между украинскими силами и российскими оккупационными силами с сегодняшнего дня не зафиксировано не одного обстрела.

В течение последних суток в зоне проведения АТО соблюдался «режим тишины». Не было зафиксировано ни одного обстрела украинских позиций со стороны ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-центр Штаба АТО.

«С начала сегодняшних суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18.00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано. Подразделения украинской армии неуклонно придерживаются Минских договоренностей», – говорится в сообщении.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statementЗведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 3 березня 2018 ро… Опубліковано Прес-центр штабу АТО 3 березень 2018 р.

«Ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником», – подчеркивают в штабе АТО.

«Гуляй Поле» напоминает, что вчера были озвучены новые договоренности об абсолютном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Штаб АТО