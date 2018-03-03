Еврокомиссар провел консультации по газовому кризису с Украиной и Россией

В течение последних двух дней евро комиссар по энергетики Шефчович проводил консультации с представителями властей Украины и России, а так же с руководством «Нафтогаза».

Украина и Россия в ходе консультаций с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем подтвердили свою готовность поддерживать тесные контакты с Еврокомиссией и гарантировать транзит российского газа через Украину в ЕС. Об этом сообщила журналисту «Радио Свобода» в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайза Итконен.

По ее словам, в течение 2 и 3 марта Шефчович провел консультации по газовому спору с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком.

В ходе бесед сторон было отмечено, что на сегодняшний день выполняются все обязательства по поставкам и транзиту газа в Европейский союз.

Руководство «Нафтогаза» проинформировало вице-президента Еврокомиссии, что нынешняя ситуация находится под контролем, в частности благодаря специальным мерам правительства, а «Нафтогаз» заключает контракты на поставку дополнительных объемов газа из Польши.

Со своей стороны, российский министр энергетики Александр Новак заверил, что транзит газа в страны-члены ЕС остается надежным, и ему ничего не угрожает.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, то вице-президенту Шефчовичу Новак сообщил, что «Газпром» по-прежнему намерен разорвать свои контракты с «Нафтогазом», однако эта процедура может занять некоторое время.

В этом контексте Еврокомиссия в лице Шефчовича призвала обе стороны присоединиться к поиску приемлемого решения этой проблемы.

Шефчович заверил, что Еврокомиссия готова принять участие и быть посредником в трехстороннем процессе урегулирования ситуации, что раньше было эффективным в преодолении разногласий между сторонами. Из-за сложности и чувствительности этого вопроса Еврокомиссия продолжит изучение возможности такого процесса на двусторонней основе, добавил вице-президент.

Было отмечено также, что Еврокомиссия привлекла для мониторинга и оказания помощи в урегулировании ситуации Европейскую сеть операторов газотранспортных систем.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что кризис с газом в стране успешно преодолен, дефицит ликвидирован. А «Нафтогаз Украины» собирается взыскать переплату за поставки газа по контракту с польской компанией «PGNiG» с «Газпрома», по вине которого возникла эта ситуация.

«Радио Свобода»