СБУ пресекла контрабанду российских книг в Украину

Всего выявилось две попытки контрабанды книг. Изъятые у контрабандистов книги содержат образцы антиукраинского характера. Все книги были отпечатаны в России и отгралисьуж из Москвы.

В Сумской области Украины сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками выявили попытки «контрабанды» российских книг. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Оперативники задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории России печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен. Контрабанда, в частности, содержала образцы антиукраинского характера, при этом, по утверждению СБУ, отгрузка печатной продукции осуществлялась в Москве после оплаты и согласования перечня изданий.

#СБУ блокувала контрабандне ввезення до України книжкової продукції з РФ на один мільйон гривеньСпівробітники Служби б… Опубліковано Служба безпеки України 2 березень 2018 р.

6 февраля Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил для ввоза в страну 25 книг, среди которых «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» российского издательства АСТ.

В декабре 2017 года на Украине запретили продажу 21 книги, среди которых «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».

В начале 2017-го на Украине вступил в силу закон, который ограничивает ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. В мае того же года был одобрен порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных на Украину без разрешения.

«Гуляй Поле» напоминает, что подробней о запрещенной для ввоза в Украину литературе можно прочитать в материале Ольга Калениченко «От Акунина до энциклопедии: российские книги запрещенные в Украине».

«Гуляй Поле»