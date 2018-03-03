В России задержаны работорговцы продававших девушку в рабство

Работорговцы пытались продать девушку в сексуальное рабство, но были задержаны. Девушку продали с целью вывоза за пределы страны и сексуальной эксплуатации третьими лицами.

Следственный комитет (СК) России задержал двух женщин, пытавшихся продать девушку в сексуальное рабство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении сказано, что 1 марта в Москве на территории аэропорта «Домодедово» «злоумышленницы за 1,5 млн рублей продали девушку 1999 года рождения с целью сексуальной эксплуатации третьими лицами» за пределами России.

По версии следствия, подозреваемые готовились к сделке заранее: они нашли покупателя в социальных сетях. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127.1 УК РФ (незаконное лишение свободы).

По данным Международной организации труда (МОТ) и австралийской неправительственной организации Walk Free Foundation, в 2017 году около 4,8 млн человек по всему миру насильно вовлечены в секс-индустрию. В отчете организаций сказано, что 99% из них являются женщинами.

СК РФ