О вундерваффе Путина. Презентация собственного эшафота

Путин и Рогозин готовят летающий Чернобыль, опасный прежде всего для самих создателей. Особенно если учесть, что все проекты Рогозина заканчивались полным провалом.

Когда Путин рассказывает о своем «чудо-оружие», глаза его влажнеют, как у старого развратника при виде юной красотки; на щеках проступает похотливый румянец, а в голосе появляется металл и страсть. Он влюблен в свои ракеты последней любовью старца, вновь ощутившего почти утерянный вкус к жизни, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Многие удивляются, почему Рогозин, проваливший все подряд, до сих пор на плаву. Думаю, дело в том, что в его лице Путин обрел своего Лысенко. Как известно, сельское хозяйство было слабым звеном советской системы. Коммунистические вожди ожидали, что после коллективизации, согласно единственного верному учению придет колхозное изобилие. А вместо этого получили упадок и тотальный дефицит.

Путин и Рогозин готовят летающий ЧернобыльКогда Путин рассказывает о своем «чудо-оружие», глаза его влажнеют, как у ста… Опубліковано Игорем Эйдманом 3 березень 2018 р.

Лысенко купил их обещаниями быстрого и радикального увеличения сельхозпроизводства. Советские руководители хотели верить в чудо, а Лысенко умел пользоваться этим. После провала каждого очередного проекта, он давал еще более заманчивые обещания. И вожди хватались за эти красивые сказки как утопающий за соломинку.

Нечто похожие, видимо, происходит и в тандеме Путин-Рогозин. Российская внешняя политика последних лет оглушительно провалилась. Путина, как крысу, методично загоняют в угол. Изменить ситуацию может только чудо. И Рогозин дает российскому президенту надежду на это, рассказывая о мифических прорывах в области новых сверхмощных вооружений.

Весь этот блеф может иметь катастрофические последствия. Как известно, американцы еще в конце 50-х разработали проект боевой ракеты с ядерным двигателем. Однако вскоре выяснилось, что такую ракету невозможно испытать без огромной угрозы для экологии. В результате в США отказались от такой идеи.

Судя по всему, парочка Путин-Рогозин готова испытать эту адскую штуку. Все последние проекты Рогозина оканчивались полным провалом. Не сомневаюсь, что так будет и на этот раз. Только в данном случае речь идет не просто о разворованных деньгах и потерянной технике. Такое испытание может привести к настоящему летающему Чернобылю, к глобальной экологической катастрофе.

Игорь Эйдман, Facebook