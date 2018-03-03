Россия заверяет Европу в отсутствии проблем с транзитом газа через Украину

В Минэнерго РФ заверяют европейских партнеров в том, что транзиту газа через Украину пока ничто не угрожает. Такое заявление сдела министр энергетики России Новак в беседе с еврокомиссаром по энергетике Шефчовичем.

Транзиту российского газа в Европу через Украину ничто не угрожает. Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил еврокомиссару по энергетике Марошу Шефчовичу, пишет «Интерфакс».

В ходе телефонного разговора Новак и Шефчович обсуждали вопрос о ситуации с поставками газа в Украину и в Европу после решения Стокгольмского арбитражного суда.

Еврокомиссар передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража, на что глава Минэнерго РФ заверил, что «транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надежным, как и в прошлом».

«До момента расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает», — добавил Новак.

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что кризис с газом в стране успешно преодолен, дефицит ликвидирован. А «Нафтогаз Украины» собирается взыскать переплату за поставки газа по контракту с польской компанией «PGNiG» с «Газпрома», по вине которого возникла эта ситуация.

«Интерфакс»