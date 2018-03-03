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Гуманитарная аура

«Русский Мир»: Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьев! 2008 год

«Русский Мир»
03 марта 2018

О своих планах в отношение газовой войны с Украиной в России предупреждали еще 10 лет назад. Казалось бы «шуточная» песенка, но смысл ее оказался далеко не шуточным.

Хор Московского военного округа в далеком 2008 году со сцены в открытую предупреждал мир о том как будет действовать Россия и против Украины и против мира в целом. Газ давно является одним из оружием, которое использует России в своих гибридных войнах.

Само видео было опубликовано два года назад YouTube–каналом с соответствующим названием – «Русский Мир». Контент канала, впрочем – тоже полностью соответствует его названию.

«Русский Мир»

Tags: Газпром, ЕС, НАК Нафтогаз, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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