Шах и мат: «михомайдан» на шахматном поле украинской политики

Сегодня была поставлена окончательная точка в так называемом «Михомайдане», который давно мозолил взгляд нынешней власти и служил напоминанием о том, что она может повторить судьбу своих «попередныкив».

Пока жители страны, судя по показателям Нафтогаза, «прикручивают» газовые краники, откликнувшись на призыв Петра Порошенко, власть решила воспользоваться сильными морозами для того, чтобы «скрутить» и разогнать остатки мерзнущих в палатках у ВР протестующих. Причем сделала она это весьма жестко и бесцеремонно, пишет на страницах «Фокуса» кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли.

Как и подобает власти, уверенной в своих силах. Сигнал активной части населения был послан четкий: церемониться действующая власть в случае беспорядков на грядущих президентских и парламентских выборах не будет. Выводы из ошибок Януковича сделаны.

Стоит признать, что момент для этого подобран как нельзя кстати. Киевляне уже устали от протестующих под ВР, которые разбили палаточный городок на проезжей части, заблокировав движение на довольно оживленной улице. Очень многие киевляне-автовладельцы были этим недовольны. Это стало ошибкой организаторов «Михомайдана». Из-за сотни активистов, многие из которых приехали из регионов, страдали тысячи киевлян.

К тому же протест давно потерял динамику и лишился поддержки даже тех немногих, которые готовы были выходить на акции протеста в октябре-ноябре после триумфального возвращения Саакашвили в Украину.

А без него»зажечь» народ по сути некому. Соболев и Семенченко не в счет.

Быстро мобилизовать наиболее ярых и активных сторонников Саакашвили, который в последнее время исчез не только с территории, но и из информационного поля Украины, не получилось.

Максимум что можно ожидать – это отдельные протесты наиболее пассионарных активистов, в том числе из бывших АТОшников. Однако серьезным фактором, который оттолкнет киевлян от участия, станут не только морозы, но и найденные (или подброшенные) гранаты Ф-1. А без массовой поддержки киевлян, как это было в декабре 2013 года, ничего не получится.

Так что, судя по всему, сегодня была поставлена окончательная точка в так называемом «Михомайдане», который давно мозолил взгляд нынешней власти в целом и служил напоминанием о том, что она может повторить судьбу своих «попередныкив».

Еще один важный вывод, который можно сделать из сегодняшних событий, касается взаимоотношений внутри коалиции. Арсен Аваков, который осенью позволил протестующим разбить палаточный городок, наконец-то начал действовать. Это может сигнализировать о том, что согласие и единство в коалиции достигнуто. Ну, а полиция Арсена Борисовича, как мы увидели сегодня, может действовать также жестко и бесцеремонно, как и при Захарченко.

Максим Яли, «Фокус»