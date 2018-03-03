«Газпром» должен будет компенсировать переплату за польский газ, – «Нафтогаз»

Из-за демарша «Газпрома» с разрывам всех газовых контрактов, «Нафтогаз Украины» в срочном порядке заключил соглашение на поставку газа из Польши с компанией «PGNiG». Вынужденная переплата за поставки газа идет в счет претензий к «Газпрому».

НАК «Нафтогаз Украины» будет требовать компенсировать разницу между ценой по контракту с Газпромом и ценами, по которым закупается газ в экстренном режиме. Об этом заявил коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с Газпрома компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны», – написал Витренко.

#НафтогазРобитьПатріотиПідтримуютьУкраїнаВиграєДякуємо всім свідомим українцям які відгукнулися і зменшили споживання … Опубліковано Yuriy Vitrenko 3 березень 2018 р.

«Разница между ценой по контракту с Газпромом и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована Газпромом», – добавил он.

По словам президента Порошенко, Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с «Газпромом» по цене 238,55 долларов за 1 тыс куб м.

В то же время, цены на спотовом рынке, по которым Украина пока покупает газ в Европе – от 250 до 500 долларов за 1 тыс куб м.

Напомним, «Нафтогаз Украины» и польская нефтегазовая компания «PGNiG» подписали контракт о срочной поставке газа. Об этом сообщает пресс-служба «PGNiG».

Контракт был подписан после решения «Газпрома» отказаться от начала поставок газа «Нафтогазу».

Контракт с «PGNiG» действует до конца марта 2018 г. Объем законтрактованного газа составляет более 60 млн кубометров.

Поставки начались 2 марта в 6 утра через узел Хермановице, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

«Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявилоб инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

«Гуляй Поле» напоминает, что «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Оценку действий «Газпрома» в Украине озвучили президент Петр Порошенко и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Украины в сложившейся ситуации есть пятидневный план по сбалансированному потреблению и штатной работе газотранспортной системы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что кризис с газом в стране успешно преодолен, дефицит ликвидирован.

«Гуляй Поле»